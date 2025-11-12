La Policía Local interpone 436 multas en dos semanas por ensuciar Zaragoza: casi 80 son por orinar en la calle

Un trabajador del servicio de limpieza pública del Ayuntamiento de Zaragoza, en el barrio de El Gancho. E.E Zaragoza

Dos semanas lleva en marcha la nueva campaña del Ayuntamiento que busca fomentar la limpieza y la convivencia ciudadana en Zaragoza: 'Invertimos 65 millones para mantener nuestras calles limpias, no ensucies lo que limpiamos entre todos'. En este breve periodo, la Policía Local ya ha interpuesto 436 multas a aquellos vecinos de El Gancho que han ensuciado las calles del barrio, elegido para la primera fase de esta acción municipal.

De entre todas las sanciones puestas, las acciones incívicas que más se han repetido son: orinar en la vía pública (78 denuncias), escupir en la calle (24), depositar la basura fuera del contenedor (19) y fuera del horario (24) o no llevar el líquido desinfectante para limpiar los orines de los perros (91). Asimismo, se interpusieron 147 denuncias a comunidades de vecinos por no sacar el cubo colectivo y sacar bolsas de basura a la calle.

Todas estas multas están ahora siendo tramitadas por el Área de Servicios Públicos. Estas alcanzan hasta los 750 euros de sanción, en función de la gravedad de los actos. La vigilancia de actitudes incívicas se realiza en toda la ciudad con agentes uniformados, pero también con agentes de paisano.

Ante estos resultados, el Consistorio va a ampliar la vigilancia a toda la ciudad, con el objetivo de reforzar el cumplimiento de la Ordenanza de Limpieza aprobada en 2023 y promover actitudes responsables que favorezcan la convivencia y el cuidado del espacio público. El consejero de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, ha señalado que "la Policía Local está actuando con firmeza, pero también con una clara vocación preventiva. No se trata solo de sancionar, sino de hacer comprender que cada gesto cuenta para mantener Zaragoza en las mejores condiciones posibles".

Por su parte, la consejera de Movilidad y Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, ha destacado que "el Ayuntamiento realiza un esfuerzo muy importante, destinando más de 65 millones de euros cada año al servicio de limpieza viaria. Esa inversión debe verse acompañada por la implicación de todos los vecinos. Mantener una ciudad limpia no depende únicamente de los servicios municipales, sino de la corresponsabilidad de toda la ciudadanía".

Por el momento, la campaña seguirá desarrollándose en El Gancho como prueba piloto. Esta continuará, de cara al próximo año, en otras zonas de la ciudad como La Madalena o Delicias, "aunque la intención es llegar a toda la ciudadanía", ha señalado Gaudes.

Iniciativa social

Tal y como lo ha anunciado la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, la campaña se pondrá en marcha la próxima semana, a partir del día 17 de noviembre, una iniciativa de carácter social, informativa e inclusiva que ha sido organizada de la mano de la Fundación Federico Ozanam. Se hará de forma paralela a la vigilancia de la Policía Local.

Dos personas residentes en el Gancho y su entorno realizarán, en horario de tarde (de 18.00 a 22.00) rondas diarias por el barrio, incluyendo la zona de Zamoray y Pignatelli. Irán identificados con unos chalecos específicos y el objetivo de su presencia será, fundamentalmente, informar y sensibilizar al vecindario sobre la importancia de depositar los residuos en el lugar y horarios adecuados.

Asimismo, "llevarán consigo folletos y otro material divulgativo que será compartido en los centros de tiempo libre, colegios, institutos y otros espacios públicos y privados, como comercios de la zona", ha enumerado la edil.

"La relación directa con las personas siempre abre un espacio para la concienciación y la información. La sanción debe de ir dirigida a quienes, a sabiendas, están incumpliendo la Ordenanza y perjudicando al resto de los vecinos", ha concluido.