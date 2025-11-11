Espacio Zity dona 5.000 euros a la entidad Amigos de los Mayores para combatir la soledad no deseada en Zaragoza

Espacio Zity ha realizado este martes una donación de 5.000 euros a la entidad Amigos de los Mayores, en un acto celebrado en la sede de la organización en Paseo Pamplona 13, de Zaragoza.

Esta aportación forma parte de la iniciativa anual de Espacio Zity por apoyar causas sociales en la ciudad, y en esta ocasión se destinará a proyectos de acompañamiento emocional y participación social de personas mayores que sufren soledad no deseada.

Michel Pérez, promotor de Espacio Zity, ha entregado el cheque del donativo a Laura Soriano y Albert Quiles, del equipo de acción social y dirección de la asociación, acompañados por Manoli y Lourdes, voluntaria y persona acompañada en Amigos de los Mayores.

Desde su fundación en 1987, Amigos de los Mayores trabaja para combatir la soledad y el aislamiento social de las personas mayores, fomentando el voluntariado, la amistad y la sensibilización de la ciudadanía. A través de visitas y llamadas semanales, la entidad crea vínculos afectivos que mejoran la autoestima y la salud emocional de las personas mayores, ayudándolas a mantenerse activas e integradas en su entorno.

Esta acción reafirma el compromiso de Espacio Zity con el bienestar social y con las entidades que trabajan en favor de colectivos vulnerables. En ediciones anteriores, el festival ha colaborado con asociaciones como Accem, Aspanoa, Fundación Down Zaragoza, Viaje por la Sostenibilidad y la residencia de mayores de Valdespartera.

A través de iniciativas como esta, Espacio Zity continúa consolidando su papel como agente social comprometido con Zaragoza, apoyando entidades que impulsan cambios positivos en la comunidad y mejoran la calidad de vida de quienes más lo necesitan.