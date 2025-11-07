Las caídas centran el 54,6% de los accidentes del Bizi Zaragoza: la mayoría se producen en días de lluvia

Las Bizis de Zaragoza ya han viajado, "por lo menos", 17 veces a la luna. Así lo ha explicado esta misma mañana Diego Marco, gerente de Serveo Servicios en Aragón, quien ha confirmado que las bicicletas han registrado ya casi 5 millones de usos, sin haber cumplido todavía un año de vida en la capital.

Y, con tanta ida y vuelta, no es de extrañar que más de uno haya acabado teniendo una mala experiencia. Concretamente, desde que se puso en marcha el servicio en la ciudad, se han registrado "139 accidentes de los que el 54,6% fueron caídas".

En esos desplazamientos, la lluvia se ha convertido en el peor aliado de los ciclistas. Hasta 105 accidentes se produjeron en días donde la climatología en Zaragoza no acompañaba para un paseo en bicicleta.

A los resbalones por el agua le siguen los atropellos, que rozan el 30% de los accidentes. En tercer lugar están los choques, ya sea con otras bicis o con otro tipo de vehículos, que centran el 10% de los incidentes.

