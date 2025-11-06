Zaragoza encuentra 8 edificios con deficiencias muy graves en una de las zonas más problemáticas del centro

Víctor Serrano en la presentación del plan Especial de Inspección de Edificios. Ayuntamiento de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha completado el 50% de su Plan Especial de Inspección de Edificios en

la zona de Zamoray, Pignatelli y el Casco Histórico al completar la visita a 134 de los 270 inmuebles.

El objetivo de estas actuaciones es analizar el deber de conservación edificatoria en términos de “seguridad y estabilidad de los edificios”, ha informado el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

A finales del pasado mes de abril se iniciaron las visitas técnicas que con un balance de 19 edificios en perfecto estado y 8 edificios con deficiencias muy graves, lo que ha llevado a emitir 4 desalojos por urgencia, entre otros.

Entre los problemas más frecuentes hallados están el estado de las fachadas, donde un 64,18% debe

hacer actuaciones de pintura o reparación de fisuras.

Por su parte, un 59,7% tendrá que actuar frente a las humedades, para solventar manchas de humedad, corrosión de elementos metálicos o filtraciones.

Un 49,25% tendrá que mejorar cuestiones de la red de saneamiento, tuberías de aguas residuales; y un 46,27% deberá prestar atención a sus cubiertas, en concreto a posibles problemas en tejas, cornisas o vegetación.

“En el listado de peticiones de mejora para obtener un estado de revista perfecto también se encuentran otras situaciones como la necesidad de actuar en estructuras o fachadas”, ha añadido el consejero.

Asimismo, “al 23,13% de los edificios visitados se les ha solicitado poner al día y presentar su Inspección Técnica de la Edificación (ITE), una obligación de los propietarios regulada por normativa nacional”, ha recordado Serrano.

En estos edificios, “no existe un riesgo de las estructuras pero, en algunos casos, si no se ejecutan las soluciones necesarias y se mantiene la degradación con el paso del tiempo, pueden desembocar en otras situaciones más complejas”, ha indicado.

Por ello, los técnicos municipales “ya han emitido los correspondientes informes a los propietarios para que ejecuten las mejoras y correcciones señaladas, ya sean básicas, medias o altas”, ha explicado.

Además, ha añadido que “seguirán los plazos, seguimientos y trámites administrativos estipulados en la normativa”.

Continúa el trabajo

El Plan Especial de Inspección de Edificios continuará en los próximos meses hasta alcanzar el análisis de los 270 inmuebles propuestos.

Para ello se dividió el mapa del barrio en 14 tramos o áreas por las que irán pasando el equipo de técnicos o agentes inspectores municipales.

Por ley, los propietarios de cualquier inmueble son los responsables de acometer las obras necesarias para el adecuado mantenimiento, conservación, u otros.

A su vez, la Inspección Técnica de Edificios (ITE) es una obligación y responsabilidad única y exclusiva de los propietarios.

Sin embargo, dada la antigüedad de los edificios de la zona de Zamoray Pignatelli o las condiciones socioeconómicas del entorno, el Ayuntamiento inició este Plan de Inspección para un análisis exhaustivo de la zona.

Compromiso institucional

Serrano también ha querido recordar la situación en la que se encuentran: “No se genera de forma espontánea en unos pocos años, lo que tenemos es una zona como Pignatelli donde jamás había habido una estrategia, sino décadas de desidia y abandono”, ha explicado.

"En tan solo 3 años hemos conseguido invertir unos 66,4 millones de euros en la zona: En concreto, 2,3 millones de euros en vía pública, unos 6 millones de euros en suelos, 29,1 millones de euros en el Plan Especial de Vivienda con 125 pisos y 29 millones de euros para crear la residencia de Pontoneros", ha repasado el consejero.

Un compromiso por parte de este Gobierno, que, como dice, "es un largo camino que estamos recorriendo y en el que también existen otros factores sociales", hasta poder completarse.