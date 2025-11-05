Zaragoza viste el canal perimetral del barranco de la Muerte: plantará árboles y otros ejemplares por 30.000 euros

En las pasadas tormentas del 29 de septiembre el canal perimetral de alivio del barranco de la muerte, en Zaragoza, superó con éxito la primera prueba desde que se armó esta infraestructura contra las inundaciones. Esta intervención se inició tras las intensas lluvias registradas el 6 de julio de 2023, que afectaron a la mayor parte de la ciudad.

Aunque el agua se concentró de forma más intensa en el CEIP María Zambrano, el LIDL y varias calles del entorno. Así, el Ayuntamiento de Zaragoza, en contacto con la la Confederación Hidrográfica del Ebro y el resto de agentes sociales y administrativos implicados, llevó a cabo un conjunto de estudios y redacción de proyectos con el propósito de disminuir el riesgo de inundación existente en el ámbito señalado.

Todavía quedan algunos sobre la mesa, como el estudio que se llevará a cabo con Amazon Web Services -haciendo uso de la inteligencia artificial- que monitorizará los 28 barrancos de la capital. Y, no solo eso, sino que además aún quedan pendientes actuaciones en el propio canal perimetral.

Restauración vegetal de la zona

En el expediente de obras, dada su urgencia, se preveía que los trabajos no coincidirían con una época apropiada para poder acometer correctamente la integración paisajística de la infraestructura. Es por eso que no se incluyó en el proyecto, así como tampoco en el presupuesto, la parte de restauración vegetal y plantaciones en la zona.

Al menos, así se señala en los pliegos para la contratación de esta actuación, que alcanza los 30.000 euros de presupuesto (IVA incluido). Ahora, finalizadas las obras principales, se propone la ejecución de los trabajos que "mejore el aspecto general de la obra con el entorno urbano y forestal, intentando reducir efectos negativos como la erosión".

Eso sí, los trabajos deberán llevarse a cabo "cuando las condiciones meteorológicas sean favorables para la plantación de diferentes ejemplares".

Las actuaciones que incluye en el contrato son la preparación del terreno y ejecución de la infraestructura de riego; la apertura de hoyos de plantación; el aporte de tierra adecuada y retirada de los productos de excavación no reutilizables, aportar el suministro de planta, protectores y tutores; las labores de plantación, incluyendo el transporte, acopio, distribución y plantación propiamente dicha; y, por último, la protección de la planta y entutorado en caso necesario.

El plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de 2025, a partir de la notificación de la adjudicación. Este empezará a contar al día siguiente de la firma del acta de replanteo, la cual se firmará cuando se haya aprobado el Plan de Seguridad.

Plantaciones

Durante la ejecución de las obras del canal se habilitó una toma desde la red de riego existente en Parque Venecia, con una tubería principal de 63 milímetros de diámetro conectada a varios puntos clave para garantizar el suministro en los recintos y áreas ajardinadas próximas.

Se ha previsto la instalación de arbolado en alineación, con una separación de ocho metros, y especies adaptadas a la zona como Morus alba fruitless, Melia azedarach y Celtis australis. Las plantaciones se complementan con una red de riego por goteo, diseñada para optimizar el consumo de agua y favorecer el buen desarrollo de los ejemplares.

En recintos y taludes, se han seleccionado también especies autóctonas y arbustivas, con grupos de 3 a 5 unidades y sistema de riego por goteo adaptado a cada caso. La tierra extraída para plantación se sustituye por tierra vegetal de calidad adecuada, según la prescripción técnica.

La red de riego incluye, además, programador automático y elementos de control y drenaje en las arquetas principales, facilitando su manejo y mantenimiento. El conjunto de actuaciones busca garantizar el correcto establecimiento de la vegetación y la eficiencia en el uso del agua, con previsión para futuras necesidades y ampliaciones de la red.