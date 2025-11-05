El nuevo convenio del bus de Zaragoza acaba en los tribunales: dos de los sindicatos piden al juez que lo anule

El nuevo convenio del bus urbano de Zaragoza ha acabado en los tribunales. Sattra, sindicato que hasta este año lideraba el comité, lo ha denunciado ante el juez para exigir su nulidad, y el Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT), el tercero con más representación, hará lo mismo de forma inminente.

Los dos consideran "ilegal", por lo que, después de meses de dimes y diretes, "hablarán los jueces". No obstante, tanto la empresa como el presidente del comité, Raúl Cabeza, de CCOO, se muestran tranquilos y aseguran que todo lo firmado es perfectamente legal. "Es una pataleta", asegura este último, que ve en los recursos un intento "a la desesperada" de llamar la atención.

El problema viene de los cambios que se hicieron en el comité de huelga. El Colectivo Unitario de Trabajadores perdió un representante en favor de CCOO, un movimiento que tanto para CUT como para Sattra está fuera del reglamento.

¿Por qué están entonces tan tranquilos en la empresa y en Comisiones? "Porque el convenio lo firmó la comisión negociadora del comité, no el comité de huelga", subrayan ambas partes, que confían en que el juez termine dándoles la razón.

Tanto Sattra como el CUT llevaban semanas avisando de que esto iba a pasar, y así ha sido. Los primeros creen que todos los acuerdos adoptados desde el cambio del comité de huelga "deberían ser nulos" y que el nuevo convenio -uno de los pocos que ha podido pactarse sin llegar a la huelga- "está por debajo de la ley" y, por tanto, es ilegal.

Sus representantes lo califican directamente de "chapuza". La semana pasada se celebró un acto de conciliación en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), pero no solo no hubo acuerdo, sino que el CUT terminó adhiriéndose a la demanda de Sattra.

El portavoz del colectivo, Chema Calvo, confirma este punto y adelanta que, además de adherirse, también presentarán denuncia propia una vez pasen por el SAMA. "Si nos terminan dando la razón habría que volver a negociar. Decaería todo, incluidas las subidas salariales", apunta.

Se cree, no obstante, que la resolución tardaría meses o incluso años en llegar, por lo que, mientras tanto, y siempre que la Justicia no diga lo contrario, el convenio firmado por CCOO, UGT y CSIF seguirá en vigor.

Revisión obligatoria

Las denuncias de Sattra y CUT no hacen sino acentuar el mal ambiente que se vive en el seno del comité. "En las reuniones tratamos de aportar, pero las relaciones personales están rotas", admite Chema Calvo.

El judicial no es, en todo caso, el único frente abierto con el convenio. La dirección general de Trabajo también ha pedido correcciones a Avanza en al menos cuatro apartados, para lo que ahora se abre un plazo de 10 días.

Este tipo de peticiones suelen ser habituales en convenios de semejante trascendencia. No obstante, desde la compañía aseguran que la mayoría son matices y que todo quedará resuelto en una próxima reunión entre Avanza y la comisión negociadora, donde se acordará cómo redactar estos puntos.

Desde Sattra, sin embargo, no piensan quedarse aquí y adelantan que estas no serán las únicas sorpresas: "Garantizamos más. Vienen días moviditos".