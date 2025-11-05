Llega a Zaragoza el mayor evento de LEGO de España: 53 expositores, concursos y entrada gratuita

El mayor juego de construcción llega a Zaragoza. Entre el 8 y 9 de noviembre, la Azucarera, acogerá con entrada gratuita, HispaLug Expo 2025, el mayor encuentro nacional de aficionados al LEGO.

El evento reunirá a constructores, coleccionistas y amantes y se ubicará en cinco espacios de la Azucarera, con 53 expositores, dioramas de gran formato, creaciones originales diseñadas por fans, sets emblemáticos y una zona de juego libre.

De este modo, la comunidad de fans de LEGO más activa de España celebrará en Zaragoza una nueva edición en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00, el sábado, y el domingo, en horario de mañana de 10.00 a 14.00.

La concejala de Juventud del Ayuntamiento, Ruth Bravo, acompañada por la presidenta de la Asociación, Neus Martínez, ha presentado este miércoles la exposición.

“La Azucarera, el espacio de referencia para nuestros jóvenes, está cobrando vida con propuestas interesantes y la participación de muchos chicos y chicas de diferentes barrios de la ciudad, que no dudan en desplazarse hasta aquí para disfrutar de ellas”, ha afirmado.

La concejala de Juventud, Ruth Bravo, acompañada por la presidenta de la Asociación, Neus Martínez. Ayuntamiento de Zaragoza.

Bravo ha recordado que durante este otoño se han realizado programas tan novedosos como el Phygitall, una competición que aunó el formato digital y el presencial, con la visita de creadores de contenido de ámbito nacional, y el Zlarp de rol en vivo.

“Este fin de semana seguimos con la programación y un evento entorno a unas piezas que levantan pasiones y que fomentan la creatividad de nuestros jóvenes”, ha indicado la edil.

Actividades y concursos

Además, dirigido a los jóvenes, de entre 14 y 30 años, se han programado diferentes actividades como talleres de robótica de una hora de duración y con un aforo de 20 personas, que se celebrará en tres sesiones el sábado a las 10.30 y a las 17.00, y el domingo a las 10.30 horas.

También habrá un taller de montaje alternativo poybag, también de una hora de duración y varias sesiones que se realizarán el sábado a las 12 horas y 18.30 horas y el domingo a las 12 horas. Para participar en ambos talleres, se necesita inscripción previa a través de la web municipal.

Durante el evento, se realizará también un concurso en redes sociales, en colaboración con la cuenta de HISPALUG, en el que los jóvenes de entre 14 y 30 años deberán hacerse un “selfie” en el diorama o en la parte expositiva que más les gusta.

Así, entre los participantes, se sorteará un vale de 100 euros para canjear en la tienda LEGO de Zaragoza.