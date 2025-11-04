"Eugenia no era un número": decenas de personas exigen en Zaragoza "protección real" tras el último asesinato machista

Decenas de personas se han concentrado este martes en la plaza de España de Zaragoza para condenar el asesinato de Eugenia, la vecina de San José que ha muerto esta mañana acuchillada a manos de su pareja.

El acto, al que han asistido representantes políticos y del tejido social de la Comunidad, ha servido para exigir justicia y medios suficientes para combatir la violencia machista.

Al grito de "Eugenia no era un número, era una persona" y "nos queremos vivas", los asistentes han reclamado una "protección real" que vaya más allá de los discursos.

Este, reconocían, no era un 'martes lila' más. El terrible suceso ocurrido en el número 23 de la calle Privilegio de la Unión ha cargado de motivos a los presentes para mostrarse "sin miedo a señalar el negacionismo".

