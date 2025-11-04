Dos empresas instalarán una línea de media tensión para la Nueva Romareda: costará 144.000 euros

Obras de La Nueva Romareda desde el cielo Raúl Gascón E. E.

Dos empresas zaragozanas serán las encargadas de instalar una nueva línea de media tensión en el futuro Ibercaja Romareda. La UTE formada por Electricidad Mayasa y Malagra 2019 ha sido la única en presentarse al concurso que lanzó la sociedad La Nueva Romareda para mejorar la potencia eléctrica del estadio en construcción, que deberá estar listo en el verano de 2027.

La oferta económica que han presentado ambas empresas supera ligeramente los 144.000 euros, 11.000 menos de lo que partía el contrato. Los trabajos deberán estar realizados en nueve semanas.

La sociedad La Nueva Romareda se ha visto obligada a reforzar la potencia eléctrica del estadio al observar que los 1.692 kW asignados son “insuficientes” para la demanda del nuevo estadio.

“Es necesario reforzar el suministro eléctrico al nuevo estadio de futbol de La Romareda en construcción con una nueva acometida eléctrica que suministre la energía al edificio para garantía de suministro principal y redundante en el citado punto de conexión”, subraya el contrato.

Esta línea partirá desde la Subestación Eléctrica 45/10 kV Romareda, situada en la calle Condes de Aragón, y finalizará en el Centro de Seccionamiento y Transformación de Compañía del nuevo estadio, situado en su planta baja en la esquina entre la calle Jerusalén y la plaza de Eduardo Ibarra.

Los trabajos a realizar incluyen la canalización subterránea desde la Subestación 45/10 kV Romareda hasta el futuro estadio, incluyendo un tubo de 40 mm. para fibra óptica.

Mientras, la construcción del estadio sigue avanzando y ya empieza a ser visible lo que serán las primeras gradas del nuevo Gol Sur, que fue la primera parte que se derribó en verano de 2024.