Crece el incivismo en Zaragoza: más de 630 multas por orinar y defecar en la calle y 148 por ensuciarla

Entre coches, detrás de contenedores o en los rincones más oscuros de Zaragoza son algunos de los espacios donde algunos ciudadanos aprovechan para saltarse la ley. Hasta 633 multas ha puesto la Policía Local tras pillar a ciudadanos orinando o defecando en las calles. Unos datos que únicamente llegan, de momento, hasta el mes de septiembre y no incluyen las Fiestas del Pilar.

Teniendo en cuenta que todavía quedan cuatro meses por cuantificar, la cifra de sanciones va por el camino de superar la de 2024 (cuando se pusieron 740). Y este tipo de acciones cívicas no ha sido la única que se ha repuntado este año.

Hasta 148 multas se han puesto ya por ensuciar la calle con basura de diferente índole. Una cifra que, pese a alcanzar únicamente los ocho primeros meses del año, supera ya la de 2024 (que sumó 145).

Por estas y muchas otras situaciones poco higiénicas que se dan en las calles, el Ayuntamiento ha lanzado una nueva campaña de sensibilización ciudadana bajo el lema 'Invertimos 65 millones para mantener nuestras calles limpias, no ensucies lo que limpiamos entre todos'. Con ella, además de organizar talleres y charlas, el consistorio ha reforzado la vigilancia de la Policía local en barrios y zonas con mayor afluencia para garantizar la Ordenanza de Limpieza (aprobada en 2023).

El objetivo es prevenir, informar y sensibilizar, pero también actuar ante las conductas cívicas que deterioran la imagen y la convivencia en la ciudad. Y es que, el desconocimiento de las ordenanzas no exime de su cumplimiento a ningún ciudadano. Por ello, en algunas de estas situaciones (y en función de la gravedad de los hechos) se resuelven en sanciones económicas que van desde los 50 hasta los 3.000 euros.

Por ejemplo, sobre las malas conductas antes señaladas, por realizar necesidades fisiológicas o escupir en la calle la multa podría alcanzar hasta los 750 euros. Unos actos cívicos en los que también se incluye no recoger los excrementos de las mascotas o no llevar un recipiente con agua y vinagre para limpiar los orines.

También podría sancionarse con hasta 750 euros a aquellos ciudadanos que rebusquen en los contenedores, tiren las colillas al suelo o depositen las basuras fuera de los contenedores. Las multas más cuantiosas son por hacer grafitis en bienes de interés cultural, con hasta 3.000 euros.

Los chicles

La cifra que gasta anualmente el Consistorio en limpiar la ciudad, como bien se señala en la campaña, alcanza los 65 millones de euros. Una cifra de la que unos 250.000 euros son solo para la retirada de chicles.

Y es que, las brigadas de limpieza retiran en Zaragoza aproximadamente unos 700 chicles al día, lo que equivale a una cifra anual de 255.500. Pero no es lo único que alcanza cifras desorbitadas y supone un gran esfuerzo por parte de los trabajadores. Hasta 900 excrementos de perros al día, lo que supone más de 328.000 al año, y 120 grafitis, más de 40.000 al año, se retiran de las calles de Zaragoza.

Pero, lo que la mayoría desconoce es que, de todos los tipos de basuras que se depositan en la calle, las colillas de los cigarrillos es el tipo de residuo que más se recogen con las barredoras. De hecho, supone casi el 50% de lo que se recoge al día por parte de las brigadas de FCC.