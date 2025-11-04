Acuerdo inminente para la entrada de Zaragoza al Viogén: la firma se acerca a falta de los "últimos flecos"

Imagen de archivo de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, en pasado 25N. Ayto Zaragoza

Casi un año después de que se anunciara la adhesión "inminente" de Zaragoza al sistema Viogén y cinco meses del anuncio de la alcaldesa de Zaragoza en el debate de Estado de la Ciudad, parece que la firma está a la vuelta de la esquina, a las puertas de una fecha marcada en el calendario, el 25 de noviembre, día contra la Violencia de Género.

Según el pacto que presentó la máxima regidora y al que se llegó una semana antes del Debate, la capital asumirá el 30% de los casos considerados de nivel bajo, unas 475 mujeres de un total de 1.582, según los últimos datos oficiales.

La concejal del Sistema Viogén, Ruth Bravo, aclaró en una comparecencia que esperaban tenerlo firmado oficialmente este mes de noviembre de cara al 25 de noviembre. Además, arremetió al Ministerio del Interior por los nuevos requisitos que se centraban en que la Policía Local también se hiciera cargo de los casos que pasen de riesgo bajo a medio.

Según han trasladado en un comunicado conjunto las instituciones, el acuerdo oficial está "ya culminado" lo que permitirá convocar en los próximos días, en cuanto las agendas lo permitan, una Junta Local de Seguridad a la que se le elevará el documento antes de la firma con la Secretaria de Estado.

Este acuerdo incluirá así los nuevos requisitos del Ministerio del Interior. Así, las mujeres en riesgo bajo que estén con la protección de la Policía Local y que escalen al nivel medio de protección, se mantendrán bajo la tutela de la propia Policía Local, "evitando así su re-victimización".

En el comunicado han trasladado que tanto el delegado del Gobierno como la alcaldesa de Zaragoza han trabajado para alcanzar este acuerdo que permitirá dar respuesta una necesidad de colaboración que se venía reclamando desde hace muchos años.

La subdelegada del Gobierno, Noelia Herrero, ha detallado en la concentración en repulsa al asesinato de Eugenia a manos de su pareja, que ya se había remitido al Ayuntamiento de Zaragoza una fecha para su celebración y estaban a la espera de la confirmación del Consistorio liderado por Natalia Chueca. Así, ha explicado que faltaban unos "últimos flecos" por cerrar en la Junta de Seguridad Local que buscan celebrar.

Así, el trabajo recaerá en la Policía Local de Zaragoza quienes serán un brazo de ayuda para la UFAM. Esto conllevará la creación de una unidad específica para la protección de la mujer dentro del cuerpo de seguridad municipal que serán formados por agentes de la UFAM.

Una vez creada la misma cada agente tendrá a su cargo un número específico de casos. El trabajo de esta unidad se concentra en un seguimiento periódico personalizado de cada mujer, quienes tendrán el número de contacto del agente asignado para la seguridad de las mismas.

Por el momento, no se conoce el número de agentes que se prevé destinar a la misma a la espera de que se ratifique el acuerdo con el Ministerio de Marlaska.

Aunque hay un matiz, ya que la Policía Local solo atenderá casos de lunes a viernes, ya que el fin de semana la unidad no estará operativa. En el caso de darse, la Jefatura Superior de la Policía Nacional será quien se haga cargo de ellos.

Fechas sin cumplir

La incorporación de la capital aragonesa al sistema Viogén no es una historia reciente, sino que se traslada a años atrás, cuando Jorge Azcón era alcalde de Zaragoza y ya hizo los primeros movimientos y mostró interés en su adhesión. La actual edil, Natalia Chueca, cogió el testigo y han sido muchas conversaciones y acercamientos entre ambas instituciones competentes.

La noticia más reciente era el nuevo requisito interpuesto por el Ministerio de Interior en el que solicitaba que la unidad específica que se creará en la Policía Local también se haga cargo de los casos que pasen de riesgo bajo a medio.

Esta novedad amplía el acuerdo que hizo público Chueca en el Debate de Estado de la Ciudad, que, frente al delegado, anunció la adhesión en la que se ampliaba el número de víctimas a la que se atenderían de un 10% a un 30% tras la petición de la cartera de Marlaska.

Ya el año pasado se hicieron acercamientos. Uno de los momentos con mayor tensión fue cuando la ministra de Igualdad, Ana Redondo, puso un ultimátum sobre la mesa para su incorporación antes de que finalizara el pasado año.

Pudo haber sido posible, tal y como se evidenció por parte del delegado del Gobierno, el 25 de noviembre en el acto por el día contra la violencia de género. Finalmente no llegó a fraguar ante la negativa de Interior por el porcentaje de casos y tras la entrada del VioGén 2.0.