Los trabajos en el edificio del Tubo de Zaragoza podrían durar hasta un mes: será una demolición "casi total"

El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido mantener la declaración de ruina inminente del edificio situado en los números 12-14 de la calle de los Estébanes, en pleno Tubo, tras la inspección técnica realizada por el área de Urbanismo y coordinada por tres arquitectos municipales.

Según el informe técnico, el inmueble presenta "una degradación severa en todos sus cuerpos", especialmente debido a los materiales estructurales empleados, compuestos en su mayoría por madera, lo que ha acelerado su deterioro.

A partir de esta tarde se iniciará el proceso de estabilización del edificio, que arrancará por la parte trasera, la más próxima a la Terraza Libertad y El Plata. Las labores incluirán el apuntalamiento completo de la estructura y la descarga de elementos y peso para minimizar riesgos.

Se trata de trabajos "manuales y delicados", según los técnicos, con una duración estimada de alrededor de un mes, aunque el plazo podría acortarse en función de la evolución del inmueble. Una vez completada esta fase, se prevé recuperar la actividad de los negocios hosteleros afectados y reabrir la calle, siempre que la seguridad esté plenamente garantizada.

Posible demolición casi total

Concluida la estabilización, Urbanismo iniciará una segunda fase de intervención, centrada en la demolición del edificio. Todo apunta a que será "casi total", aunque el grado final de derribo se determinará conforme avance el seguimiento técnico.

El edificio, actualmente deshabitado y vacío, cuenta con grado B de protección arquitectónica. Durante la inspección se han identificado elementos de valor patrimonial -como columnas de piedra, piezas de forjado y elementos de herrería- que serán retirados y protegidos antes de cualquier demolición, siguiendo los protocolos de conservación.

En cuanto a la fachada, el área de Urbanismo intentará preservarla, aunque su mantenimiento dependerá de las garantías de seguridad que puedan asegurarse.

El gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Abadía, ha confirmado que los técnicos municipales han ratificado la situación de ruina inminente del edificio, que sufrió un colapso parcial esta semana en pleno centro de la ciudad. Abadía ha explicado que el inmueble está formado por varios cuerpos estructuralmente independientes, todos ellos con un grave deterioro, agravado por la presencia de madera en la estructura principal y el hundimiento de las bodegas.

"Vamos a comenzar las tareas de estabilización para evitar un nuevo colapso espontáneo", ha señalado Abadía, quien ha insistido en que el plazo de ejecución "dependerá de la respuesta del edificio".

Los trabajos se centrarán inicialmente en la zona colindante con El Plata, donde será necesario reforzar las bodegas y retirar peso para trabajar con seguridad. "La intervención será técnicamente compleja, pero nuestro interés está en correr al máximo para devolver la normalidad a este sector tan concurrido", ha añadido el gerente.

Respecto a la conservación de la fachada, Abadía ha apuntado que es "el único elemento con suficiente envergadura y estabilidad" como para intentar mantenerlo en su estado original. "La estabilización es el primer paso. Una vez que el edificio sea estable, veremos si se puede conservar algún elemento. Si es posible, se hará; si no, se actuará en consecuencia", ha concluido.