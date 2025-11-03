La novedosa medida para reducir atropellos en Zaragoza: cruces pintados de un llamativo color para evitar despistes

Todavía están a medio pintar -hecho del que tiene la culpa la lluvia que ha amenazado a Zaragoza esta última semana- pero pretenden ser una nueva medida de seguridad vial para evitar accidentes. En este caso, no tiene que ver ni con el tranvía ni con los vehículos, sino con las bicis y los peatones.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto a trabajar a los técnicos en los pasos de carril bici que hay a lo largo de la avenida de María Zambrano, en el Actur. Son los que, justamente, coinciden con el recorrido del tranvía (en dirección a Parque Goya).

El cruce, pintado de verde. E. E.

Y no, la medida no son las balizas luminosas -que hace unos meses instalaron en los mismos cruces- sino más bien una capa de pintura verde que marcará el paso del carril bici. Si bien es cierto que, hasta que la climatología lo permita, por ahora parece un rectángulo verde, será un paso de cebra bien señalizado para que, tanto ciclistas como peatones, 'paren, miren y pasen' como bien dice el lema de una de las campañas de seguridad vial de Zaragoza.

Como ya se ha anunciado con anterioridad, desde el área de movilidad están trabajando para mejorar la seguridad vial en toda la ciudad. Es decir, buscan reducir el riesgo de accidentes todo lo posible, aunque como bien se ha repetido una y otra vez por parte de las concejales implicadas en este asunto (Ruth Bravo, de Seguridad Vial, y Tatiana Gaudes, de Movilidad) "el riesgo cero no existe".

Balizas luminosas y otras medidas

Desde el Ayuntamiento ya han tomado medidas en otras calles de Zaragoza, sobre todo con la colocación de las conocidas balizas luminosas. Las más recientes han sido las de la plaza San Francisco, uno de los puntos negros (en cuanto a accidentes) de la ciudad.

Se instalaron 13 balizas rojas alineadas, en cada uno de los accesos de carril bici de la zona, que se activan al aproximarse los convoyes. Estas, además, están sincronizadas con la señal triangular de peligro intermitente que también se colocó recientemente en San Francisco.

Además, en la zona ya se han instalado los avisadores acústicos que informan de la llegada del tranvía. Con todas estas medidas, el objetivo es reforzar la visibilidad en la plaza y alertar de manera más clara tanto a peatones como a conductores.

Esta medida se ha implantado ya en otros puntos de la ciudad -como en la avenida José Atarés, también a lo largo del trazado del tranvía- y está pendiente de colocarse en otras -como en la avenida Valencia, tras las obras de renovación-.

Aunque, a diferencia de las que se instalan en pasos peatonales, las balizas de San Francisco están diseñadas para soportar el peso del tráfico rodado pesado, dado que se ubican en zonas de circulación de vehículos. Además, la visibilidad de estos aparatos es aproximadamente de 2 kilómetros de distancia, con lo que se busca reducir los accidentes entre peatones y conductores.