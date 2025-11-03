El colegio público de Pina de Ebro recibirá 120.000 euros para mejorar la sala de calderas y sustituir la máquina antigua

Pablo Blanquet, alcalde de Pina de Ebro, y Maria Jesús Cruz, directora del Servicio Provincial de Educación en Zaragoza, durante la reunión. E.E.

El Servicio Provincial de Educación del Gobierno de Aragón invertirá en torno a 120.000 euros para el acondicionamiento de la sala de calderas y sustitución de caldera del Colegio Público Ramón y Cajal de Pina de Ebro.

Pablo Blanquet, Alcalde de Pina de Ebro, ha explicado: "El Gobierno de Aragón va a hacer una importante inversión en el colegio de Pina, en una instalación muy antigua, que necesitaba una reparación. Eso demuestra el compromiso con Pina, y la importancia que se da a las instalaciones educativas".

La actuación se enmarca en el compromiso por mantener en buen estado el edificio de uso educativo, un mantenimiento que se realiza por el Ayuntamiento y lo complementa el Gobierno de Aragón.

Tras una reunión del alcalde de la localidad, Pablo Blanquet, con Maria Jesús Cruz, directora del Servicio Provincial de Educación en Zaragoza, se ha confirmado que la actuación se realizará en el año 2026, y que supondrá una importante mejora para el centro educativo, así como un importante ahorro energético.

Los trabajos según la memoria técnica realizada consistirán en:

Sustitución de la caldera por caldera de condensación a gas.

Chimenea de la caldera, de tipo estanco adecuada para calderas de condensación, a colocar si es posible por dentro de la existente.

Modificación del circuito hidráulico necesario, bombas y valvulería.

Modificación del cuadro eléctrico de sala de calderas. Si el cuadro se queda en el interior de la sala, deberá ser estanco (grado IP6x). Instalación eléctrica a los nuevos equipos, con cumplimiento del REBT.

Modificación, si es necesario, del control de la instalación de producción de calor.

Instalación receptora de gas natural e inertización del actual depósito enterrado de gasoil, ubicado en la entrada al edificio.

Adaptación de la sala de calderas a la reglamentación vigente (sectorización RF, ventilaciones, contadores de energía, contadores de electricidad y gas, detección de gas, etc..)

Pablo Blanquet ha agradecido a Maria Jesús Cruz y a todo su equipo "el seguimiento que han realizado del proyecto desde el momento en el que nos pusimos en contacto con el servicio provincial para explicarles esta necesidad".

Además, ha subrayado:"Estas inversiones son muy importantes para seguir manteniendo en buen estado el Colegio de Pina, que cuenta cada vez con más alumnos, y mayores servicios".

"Este curso se implantó el aula de educación especial, para atender a niños con dificultades que hasta ahora tenían que asistir a clase a Zaragoza. El Gobierno de Aragón está apostando por una educación de calidad en Pina y estos casos son ejemplos de ello", ha concluido.