Sagrario (83 años), sobre la tradición de ir al cementerio en Todos los Santos: "Es solo un día más, yo vengo cada mes"

Sagrario tiene 83 años y lleva más de media vida yendo al cementerio de Zaragoza en Torrero donde "descansa" casi toda su familia, menos sus nietos y un hijo.

Para ella, la celebración de Todos Los Santos "es solo un día más". “Vengo cada mes y antes más a menudo”, cuenta. Y si ya no lo hace de manera más habitual es porque la edad no se lo permite, aunque se trata de "una tradición".