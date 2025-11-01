Sagrario (83 años), sobre la tradición de ir al cementerio en Todos los Santos: "Es solo un día más, yo vengo cada mes"

Sagrario tiene 83 años y lleva más de media vida yendo al cementerio de Zaragoza en Torrero donde "descansa" casi toda su familia, menos sus nietos y un hijo.
Para ella, la celebración de Todos Los Santos "es solo un día más". “Vengo cada mes y antes más a menudo”, cuenta. Y si ya no lo hace de manera más habitual es porque la edad no se lo permite, aunque se trata de "una tradición".
Esta es una afirmación que comparten la mayoría de los aragoneses, ya que según un estudio realizado por Ipsos para Mémora, un 47% visita el lugar donde reposan sus seres queridos varias veces al año, y solo un 6% limita sus visitas al Día de Todos los Santos.
Eso mismo cuentan la mayoría de los aragoneses que estos días acuden al cementerio de Torrero. Una costumbre que para Sagrario es "de toda la vida" porque es algo que ya hacían sus padres.
Sin embargo, después de tanto tiempo le surge la duda de si es mejor estar "encerrado" o "quemado": Yo creo que es mejor la incineración porque ahora solo me queda mi hijo y si estuviera incinerado podría haber varios seres queridos juntos", afirma.
Aunque visitar el cementerio es algo que Sagrario hace porque quiere y no duda en llevarlo a cabo, se trata de una "responsabilidad" y algo "de mucho dinero", ya que lleva flores para cada miembro de la familia. "Es un gasto porque la flor natural es muy cara y al final te sacrificas, pero las costumbres también pueden cambiar", defiende.
Una mujer poniendo flores en el cementerio de Torrero de Zaragoza.
E.E
Otra vecina de Zaragoza, en su caso, hace una crítica al seguro funerario: "A una determinada edad ya deberías dejar de pagar. Yo pago cada 3 meses 225 euros por tres hijos", dice.
Pese a ello, cuenta que lo paga porque tiene "mucho respeto al cementerio" y que cuando acude aprovecha para hacer "un recorrido": "Mi marido murió hace 5 años, también una vecina y mis padres", explica.
Y, por eso, aunque también viene de manera frecuente a estar con sus seres queridos, con el paso del tiempo sus visitas se han reducido: "Te das cuenta de que aunque vengas, hay cosas que ya no las podemos hacer".
Otras personas cuentan que aprovechan para limpiar la lápida donde están sus familiares o amigos. En cuanto a las flores, aunque abundan las rojas o blancas, para cada persona la suya es "única".
"Generalmente escojo algo colorido y alegre que quede bien con las demás flores, aunque por lo general está todo muy bien cuidado", cuenta otro de los visitantes.
Sin embargo, hay personas que llegan estos días al cementerio “para ver que está todo bien”, sobre todo tras los robos de más de 500 nichos en el cementerio. "Menos mal que está bien", cuenta un señor que no ha visto afectada su lápida familiar.
Y es que, aunque estos días el cementerio de Torrero está más lleno de lo habitual, con largas filas de coche y mayor seguridad, para la mayoría de los aragoneses solo se trata de un día más para recordar a sus seres queridos.