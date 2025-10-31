Zaragoza tendrá un nuevo barrio: crear Parque Venecia 2 costará 18,6 millones y tendrá unas 1.115 viviendas

Zaragoza tendrá un nuevo barrio. El Gobierno de municipal ha aprobado con carácter definitivo el proyecto de urbanización de Parque Venecia 2. El proyecto, impulsado por la Junta de Compensación del área, tiene un plazo de ejecución de obras inicial de 24 meses y un coste de 18.617,776 euros (casi 2 millones menos de lo previsto).

Los terrenos tienen una superficie de 294.114 metros cuadrados delimitados, al norte, por el tercer cinturón o Ronda de la Hispanidad; al este, por el cuarto cinturón y viario de unión entre el tercer y cuarto cinturón; y al sur y oeste, por el Canal Imperial de Aragón.

Tendrá capacidad para unas 1.115 viviendas, de las cuales 375 serán de protección oficial. Dentro de esta categoría, la vivienda protegida de precio básico, que representa el 5% de la edificabilidad total, será íntegramente propiedad del Ayuntamiento.

La vivienda protegida de precio máximo, equivalente al 20% de la edificabilidad, se repartirá entre el Ayuntamiento y los propietarios del sector. En el Sector Quinta Julieta, la vivienda protegida sin distinción supone el 70% del total de viviendas, correspondiendo el 10% al Ayuntamiento y el resto a los propietarios.

Por último, la vivienda libre alcanza el 60% de la edificabilidad total del sector 38/1 y el 30% de las viviendas del PERI Quinta Julieta, quedando en manos de los promotores.

El diseño del barrio

El nuevo barrio se organizará con un diseño en cuadrícula y tendrá doble conexión con la Ronda Hispanidad y el vial que la une con el Cuarto Cinturón. También está prevista su conexión con el actual Parque Venecia mediante un puente sobre el Canal Imperial, aunque este puente no forma parte del proyecto actual (por eso el presupuesto es menor que el inicialmente previsto).

Las calles tendrán una anchura de 20 metros, lo que permitirá la circulación en ambos sentidos y un acceso cómodo a toda la urbanización. Las aceras serán amplias y contarán con árboles que acompañen las zonas peatonales.

Las zonas residenciales estarán formadas principalmente por manzanas abiertas de planta cuadrada, de unos 6.400 metros cuadrados y una media de 150 viviendas cada una. La altura máxima será de planta baja más siete pisos. En los patios interiores, de uso privado, podrán instalarse servicios comunes como piscinas, pistas deportivas, jardines o zonas de descanso. En las plantas bajas se permitirán locales comerciales de hasta 20 metros de fondo, ampliables mediante estudios o proyectos específicos.

Equipamientos y zonas verdes

Las áreas destinadas a equipamientos sociales, educativos y deportivos se situarán sobre todo en los bordes del barrio, ocupando 42.818 metros cuadrados, lo que supone el 19,18% del total del suelo. Siguiendo las normas del PGOU, se reservarán además 59.944 metros cuadrados (el 26,84% del área) para espacios libres públicos, principalmente junto al Canal Imperial y en el perímetro del sector.

Los sistemas generales ocuparán 91.277 metros cuadrados (el 45% del Sector 38-1), y en el Sector Quinta Julieta se reservarán 3.928 metros cuadrados adicionales. En total habrá 58.944 metros cuadrados de zonas verdes y espacios públicos, repartidos en seis áreas diferentes que ofrecerán una variedad de parques y jardines. Lo más destacado es que estas zonas formarán una franja verde continua, completamente transitable a pie o en bicicleta.

Por último, el proyecto incluye una red de drenaje y un tanque de tormentas subterráneo de forma rectangular, con una capacidad útil de 414 metros cuadrados para recoger el agua de lluvia.