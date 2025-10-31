Cierran un local de comida en Zaragoza por tener 650 kilos de carne, pescado y croquetas en pésimas condiciones

Toda una pesadilla encontró, el pasado 22 de octubre, la Policía Local en un local de comida en Zaragoza. Como una cocina del famoso programa de Alberto Chicote, no solo por la suciedad visible en un vídeo grabado por el cuerpo, sino por las malas condiciones higiénico-sanitarias que se daban en el establecimiento.

Más de 650 kilos de alimentos inmovilizó una patrulla del Sector Sur. En su mayoría, según ha podido conocer este diario, fueron manipulados por no cumplir condiciones higiénicas para su consumo, tanto frescos como congelados. Entre los alimentos en mal estado, se retiraron carnes, pescados, salsas y croquetas.

Tras la inspección, los agentes comprobaron que, además de no reunirse las condiciones higiénico-sanitarias para la manipulación y almacenamiento de alimentos, no tenía tampoco la licencia de funcionamiento. Motivos de sobra para proceder a su clausura hasta, por lo menos, que las deficiencias sean subsanadas.

Además, los productos manipulados y almacenados se preparaban para otros restaurantes de la ciudad. Locales que, ahora, se habrán ahorrado más de 500 kilos de comida en pésimas condiciones. Aparte del cierre del establecimiento, se ha abierto un expediente sancionador.