Zaragoza denuncia que hay 29 inmigrantes con derecho a protección internacional en la calle: "Es una crisis nacional"

La crisis migratoria, un problema más que visible en la capital de Aragón. Según lo ha anunciado la concejala de Políticas Sociales, Marián Orós, "hay 29 personas con derecho a protección internacional malviviendo en el parque Bruil".

Lo ha anunciado, en base al último conteo de Cruz Roja realizado esta pasada noche y en respuesta a la moción presentada por Zaragoza en Común, en la que instaba al Gobierno de Chueca a cumplir sus competencias en relación al sinhogarismo. La propuesta ha sido rechazada con los votos a favor de PP y Vox.

Eso sí, pese a que no haya salido adelante, ha sido un debate no con poca polémica. Tanto se ha acalorado el debate que ha intervenido la propia alcaldesa, Natalia Chueca, para recalcar que quien tiene las competencias para solucionar el problema es el Gobierno de España.

Competencias

"Tienen 317 plazas en reserva. Que mayor necesidad que vayan las personas vayan que ahora están en la calle. ¿O son menos dignas que otras?", ha cuestionado.

En la misma línea que la regidora, Orós ha insistido en que el perfil mayoritario de las personas que pernoctan en el Bruil son "jóvenes de origen africano". Hecho que, junto al número que se ha obtenido esta noche del miércoles, le ha servido para volver a recriminarle al Gobierno central "que tenga 317 plazas vacías para refugiar a estas personas, bajo la excusa de que tendrán que venir más".

La pelota de las competencias ha caído así en el tejado de la delegación de Gobierno. Unos pocos minutos, porque no ha tardado en volver hacia Orós con las intervenciones de la izquierda.

"Llevamos dos años perdidos. Las medidas que han tomado desde el Ayuntamiento han sido únicamente tres: aumentar la policía, poner vallas y incrementar la limpieza en la zona del Bruil", ha enumerado Dominguez, concejal de ZeC. Ha asegurado que estas "no suponen ninguna respuesta concreta" y que la solución debe pasar "por una correcta coordinación de las instituciones implicadas".

"Limitada capacidad"

Por su parte, el socialista Paco Galán ha criticado la "limitada capacidad" de los consejeros al mando de Chueca. "Que desde diciembre del año pasado escuchemos el problema y no se haya hecho nada es, cuanto menos, inhumano", ha recriminado.

Asimismo, ha expuesto que el Gobierno municipal "en lugar de solucionar las cosas únicamente elabora y genera soflamas incendiarias", mientras que -a su modo de verlo- lo que hay que hacer es "explorar las posibilidades y transversalizar lo que dependa de cada institución".

Tras la lluvia de críticas, Orós ha insistido en que se trata de una crisis migratoria que afecta "a toda España". Ha vuelto a reprobar la "inacción" del Gobierno de España y ha exigido que "se tomen medidas, se revise el marco legal y se haga un plan vinculado al empleo", porque sino "crecerá la pobreza y el sinhogarismo en todas las ciudades".