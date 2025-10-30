El PP pide explicaciones al PSOE sobre la vuelta de Gómez Gámez en Zaragoza: "No se ha dado ni una sola explicación"

La falta de explicaciones sobre la situación de Gómez Gámez, quien ha vuelto a ocupar el puesto de portavoz adjunto del PSOE, ha encendido un nuevo enfrentamiento político en el pleno municipal. Desde las filas populares se ha criticado duramente el "silencio" socialista sobre las decisiones y movimientos tomados tras la aparición de un tal Alfonso en los informes de la UCO.

El edil, Alfonso Mendoza, ha acusado así de “cobardía política” a la portavoz del grupo en Zaragoza, Lola Ranera. "No se ha dado ni una explicación. Es un desprecio a la institución y a la ciudadanía", ha denunciado, calificando la actuación socialista como "el espectáculo de un partido sin control ni transparencia".

Desde el PSOE, la portavoz Lola Ranera ha defendido que el partido ha actuado “de manera ejemplar”, y ha explicado que "Gómez Gámez decidió apartarse voluntariamente y de forma temporal mientras se resolvía el expediente". Ha añadido que, una vez cerrado el proceso, "ha vuelto a su puesto y no hay más que decir".

Ranera ha aprovechado para invitar a los populares a "dejar de hacer oposición a Pedro Sánchez y dedicarse a lo que tienen que hacer". Unas insinuaciones en las que se ha mencionado a Mazón y su actuación durante la dana de Valencia.

El PP, en cambio, ha insistido en que el caso refleja "la deriva del PSOE", al que acusan de haberse convertido "en una maquinaria de poder interno" que "justifica el silencio y la manipulación". También han reprochado a los socialistas que, en cambio, "sí cesen a quienes no representan los valores sanchistas" y han apuntado que "si lo necesitan, volverán a hacer lo mismo".

Sorpresas y afecto

Por su parte, el portavoz de Vox, Julio Calvo, ha expresado su "sorpresa" por "el afecto" que, según dice, aún mantienen hacia Gómez Gámez, aunque ha considerado que "alguna explicación deberían dar, más allá de las disculpas internas de su partido".

En este sentido, se ha dirigido al portavoz adjunto del PSOE para señalarle los de su partido "le ha puesto en la picota", puesto que "las grabaciones que trascendieron no aportaban nada relevante".

Elena Tomás, portavoz de Zaragoza en Común, ha asegurado que se trata de un asunto del que no le toca "defender a nadie" y que no tiene "nada que decir". Una respuesta ante la que Mendoza no ha dudado en atacar, asegurando que "su silencio es elocuente y cómplice", tanto en el ámbito autonómico como en el Gobierno central, "para que Sánchez y su partido sigan haciendo sus fechorías".

La respuesta de Gómez Gámez

El propio Gómez Gámez ha tomado la palabra, varios turnos más tarde, para asegurar que "se ha utilizado el turno de dar cuenta del pleno para faltar a la verdad y atacar al grupo socialista y a su portavoz". Ha aclarado que "no le cesaron" sino que se fue "temporal y voluntariamente".

Asimismo, ha añadido que, una vez finalizadas las investigaciones pertinentes, "se consideró que era un tema sin recorrido". Tras estas explicaciones, Gómez Gámez ha asegurado "sentirse honrado de estar junto a sus compañeros en el pleno".