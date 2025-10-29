El PP de Zaragoza acusa al PSOE de generar bulos en redes: "Parece la tónica general del partido, crear alarma"

La aparición de tierras contaminadas en el parque de la Almozara ha vuelto a armar revuelo en Zaragoza. La concejala de Medioambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha contestado "a los dos bulos que un concejal del PSOE (Guillermo Ortiz) ha propagado en sus redes sociales" sobre este asunto.

"El primero de ellos es cuando en su publicación dice que se ha tenido que paralizar una obra", señala la edil. Asegura Gaudes que "no es exactamente así", ya que lo que se ha puesto en marcha es "el protocolo habitual cuando hay zonas de suelos contaminados".

Ha explicado que todas las tierras afectadas han sido trasladadas a través de un gestor autorizado y que se está procediendo a recuperar el espacio utilizando arena nueva. "En los próximos días en cuanto pare la lluvia se cerrará esa obra", ha confirmado.

El segundo "bulo", según la concejala, ha sido la publicación de "imágenes falsas que no corresponden a la obra en cuestión". Hecho ante el que Gaudes se ha llevado "una gran sorpresa" y sobre el que ha expuesto que "él mismo comprobó que esa foto no era de los trabajos".

Alarma social

"El único objetivo es crear alarma social totalmente infundada", ha reclamado la edil. Asimismo, ha expresado que se trata de "una estrategia habitual del Partido Socialista".

Recapitulando en lo sucedido con las tierras contaminadas. Según informaron este martes desde el área de movilidad, hace unos días se detectó una fuga en una tubería de agua en el parque.

Cuando se recibió el aviso, los técnicos de la contrata de mantenimiento procedieron a buscar el origen de la avería. Para ello, señalan, "hubo que cavar una zanja".

El Parque de la Almozara, tal y como recordaron desde el Consistorio, se ubica sobre un antiguo terreno industrial, por lo que bajo la capa de tierra de recebo que hay en ese punto concreto (un camino) habría otras tierras con residuos industriales. "En la búsqueda de la avería hubo que cavar a cierta profundidad, lo que hizo aflorar lo que, presuntamente, podrían ser tierras de este tipo", explicaron.

Además, aseguraron que -siguiendo el protocolo establecido- esa tierra más profunda fue metida en sacos y llevada a un gestor de residuos autorizado. Añadieron que, una vez se repare la avería, la zanja será vuelta a cubrir con tierra nueva.