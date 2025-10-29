La céntrica calle de Zaragoza que renovará su pavimento: costará casi 45.000 euros y tres semanas de trabajo

Zaragoza está de obras. La capital de Aragón está viviendo una renovación integral de sus calles que, aunque puedan ser molestas, es un mal muy necesario para el día a día en la ciudad. Algunos trabajos son de mayor calibre, como los de San Miguel y el Coso, que abarcan meses y meses de ruido, polvo y cortes de tráfico. Otros -aunque no por ello menos importantes- cuestan menos y se hacen, como quien dice, en un santiamén.

Ejemplo de ello serán las obras en la calle de San Pablo, que este mismo miércoles han salido a licitación por 44.181,03 euros (IVA incluido). El Ayuntamiento busca que se lleve a cabo la renovación superficial del adoquín con losa de hormigón en 200 metros lineales de la calle de San Pablo, entre el número 76 del vial y la plaza del mismo nombre. Para ello se empleará la partida presupuestaria plurianual de 'Regeneración Calles Entorno Barrio San Pablo', dotada de una consignación global económica de 150.000 euros, y se prevé un plazo de obras de tan solo tres semanas.

Los técnicos del Servicio de Conservación de Infraestructuras giraron una visita de inspección a las calles del mencionado barrio de San Pablo en aras de analizar y señalar las posibles actuaciones en los pavimentos de sus calles que se consideren más oportunas para solventar las deficiencias en ellos observados.

Actuaciones recientes

En la calle de San Pablo ya se han efectuado actuaciones recientes relacionadas con la renovación superficial de su pavimento; por lo que la mayoría de la longitud de la calle se encuentra ya renovada la banda central con pavimento de hormigón en lugar del adoquín original. De esta manera resulta que hay un único tramo central en esta calle en la que no se ha realizado esa renovación superficial.

La calle San Pablo se encuentra en el interior del Distrito Casco Histórico y presenta una traza rectilínea con disposición sensiblemente este-oeste, paralela al río Ebro. Es una de las calles de carácter peatonal situada en el interior del polígono delimitado por los ejes viarios de Paseo de Echegaray y Caballero, avenida de César Augusto, calle de Conde Aranda y calle de Mayoral.

La calle es totalmente peatonal, encontrándose la circulación vehicular prohibida, con limitación de acceso a "carga y descarga y taxis ocupados", tal cual versa el cartel complementario de la señal R-100 que se encuentra a la entrada de la calle desde la plaza de San Pablo, que a su vez resulta ser el único acceso a este tramo de la calle San Pablo. Por tanto las direcciones de circulación posible para los vehículos autorizados son desde la avenida César Augusto hacia la plaza San Pablo; la salida de la misma a través de la zona de actuación sería hacia la calle Mayoral.

La calle San Pablo, hacia la mitad de la actuación, se ve atravesada por la calle Mariano Cerezo, no obstante la escasa anchura de la misma hace imposible el tránsito vehicular por ella. Por este motivo será necesario realizar la organización de la obra de forma que se mantenga la entrada a la misma desde la avenida César Augusto y la salida hasta la calle Mayoral.

Más detalles

El tramo de calle en el que se define la presente actuación tiene en su totalidad el pavimento de adoquín de hormigón con textura pétrea, ejecutado en toda la sección de la calle. El mencionado adoquín tiene una dimensiones de 14x28 cm, encontrándose colocado en dirección transversal al sentido de la marcha. Para los laterales se utiliza adoquín beige, mientras que se reserva una banda central ejecutada con adoquín de color rojo. Esta banda central tiene en la totalidad de los casos una anchura constante de 3,17 m, quedando a ambos lados de la misma los laterales de adoquín beige.

Este pavimento de adoquín presenta diversas zonas con deficiencias puntuales muy marcadas, si bien el estado de la mayoría del pavimento es aceptable. El buen estado de la calle se debe a que resulta habitual que el Servicio de Conservación de Infraestructuras realice labores de mantenimiento en la misma. Por ello la presente actuación trata, por un lado, realizar una actuación global que permita reducir la necesidad de tener que acometer dichas actuaciones, mientras que también pretende homogeneizar los pavimentos de esta calle, acometiendo la misma sección que ya se ha realizado en el resto de tramos de la misma.

La obra no supondrá una reforma integral de servicios, pero los sumideros de drenaje de pluviales de la red de saneamiento sí que deberán ser restituidos. En el tramo de las obras se encuentran actualmente tres de estos sumideros; que se encuentran colocados en el centro de la calle, dado que las pendientes transversales del pavimento se dirigen siempre desde ambas fachadas hacia la limahoya que se forma en el centro de la calle a modo de “eje”.