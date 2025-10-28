La Inteligencia Artificial llega a las aulas de la Universidad de Zaragoza con un curso para 6.500 alumnos de primer año

La Universidad de Zaragoza ofrece una formación de Inteligencia Artificial generativa a todos los universitarios de nuevo ingreso para dotarles de competencias digitales y tener más posibilidades en el mercado laboral.

La formación será, por tanto, para unos 6.500 estudiantes: "Es para todas las ramas universitarias de primer curso", ha explicado Pérez.

La presentación de esta iniciativa ha tenido lugar este martes y han participado autoridades como la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, o la consejera de Empleo, Ciencias y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez.

Todos los estudiantes serán matriculados de manera automática y será un curso gratuito desde finales de noviembre hasta marzo. Contará con 25 horas lectivas y un reconocimiento de 1 crédito ECTS.

Además, tal y como ha subrayado Rosa Bolea, se obtendrá una acreditación: "Será reconocida en toda Europa y ampliará las oportunidades académicas y profesionales con el objetivo de aumentar la empleabilidad", ha destacado.

Eso sí, muchos de los docentes y estudiantes de la Universidad ya la utilizan. "La usamos para distintos fines como optimizar procesos de nuestro día a día", ha explicado la rectora.

Por eso, el objetivo es dotar también a los estudiantes de nuevas habilidades en Inteligencia Artificial generativa y para ello se ha creado el vicerrectorado de estrategia digital e Inteligencia Artificial: "Hay que liderar la tecnología al servicio de nuestros universitarios", ha destacado Bolea.

Así, ha señalado la importancia de saber usarla, porque "ya está presente en todos los ámbitos" del día a día y puede ser un aliado, si se sabe utilizar "con rigor".

En esta línea, el vicerrector de política académica, Luis Morellón, ha incidido en la importancia de cómo utilizarlas y con qué fin: "Hay que ofrecerles el uso crítico de todo lo que tienen a su alcance, pero no como un atajo intelectual".

Curso online

El curso estará habilitado en la plataforma universitaria Moodle: "El estudiante tendrá flexibilidad total para usarlo y habrá un período de exámenes, con un seguimiento y una valoración final", ha indicado Morellón.

Una iniciativa que ha sido impulsada en su totalidad por la Universidad de Zaragoza y en la que han participado una veintena de profesores. Así pues, el vicerrector de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, Javier Fabra, ha destacado que es un trabajo que se "centra en acompañar a los estudiantes".

El curso contará con hasta ocho módulos con teoría práctica, reflexión y un seguimiento. Además, la idea es que los estudiantes puedan llevarlo a cabo a su ritmo y disponibilidad.

Por último, Javier Fabra ha querido recordar que se trata de un curso online que tendrá cualquier actualización necesaria: "Se hará cualquier modificación porque las herramientas cambian todo el tiempo", ha concluido.

Según el resultado obtenido de este año, el objetivo para los próximos cursos es poder ofertar más módulos en otras ediciones y a todos los estudiantes, con cursos más avanzados o específicos.

Plazas en medicina

Por otro lado, en cuanto a las tres plazas que habían quedado vacías para el grado de Medicina de la Universidad de Zaragoza, la rectora ha afirmado que ya no lo están: "Las plazas libres en medicina ya están cubiertas", ha explicado.

El vacío de las vacantes, había provocado varias quejas entre muchos de los estudiantes, al ser uno de los grados más demandados y que exigen notas de corte muy altas para acceder.

La oferta de Medicina llegó este curso a 220 plazas ofertadas y una nota media de un 13.000 para su acceso.