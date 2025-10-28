Una de las esculturas históricas de Zaragoza pasa por chapa y pintura: la restauración cuesta más de 15.000 euros

El 2028 y el bicentenario de la muerte de Francisco de Goya están cada vez más cerca. Motivo por el cual, los trabajos para hacer de la plaza del Pilar un gran salón de los zaragozanos continúan. Hace unos meses tuvo lugar el derribo de el mítico Cubo de Turismo. Ahora, las miradas ya están puestas en la fuente que lleva el nombre del artista al que se conmemorará en tres años.

Aunque todavía los arreglos no están centrados en la propia fuente de Goya, sino en la escultura de bronce que corona la infraestructura. El paso del tiempo, como en todas las cosas, ha hecho mella en la representación del pintor, que se remonta ya a 1960. De hecho, y así se señala en los pliegos, la última intervención se hizo hace 15 años, en los que ha estado expuesto a agentes atmosféricos y en contacto continuo con una lámina de agua.

Es por eso que se ha encargado su limpieza a Estudio Zararte -empresa que ganó el concurso público- por 15.474,69 euros (financiados en parte por fondos europeos). Los trabajos han empezado este lunes, en el que la estatua de Goya ya ha amanecido tapada entre andamios.

La limpieza se prolongará hasta un mes y medio (tiempo que dura el contrato) y se hará in situ. Se abarcará todo el conjunto escultórico del monumento, desde la figura del pintor hasta el pedestal sobre el que está apoyado. La escultura de Goya mide aproximadamente 3 metros de alto y 2 de ancho, mientras que el resto son 5 metros de altura y tres de ancho.

Este está -aunque actualmente no- rodeado por agua y está formado por tres bloques a diferentes alturas. Además lleva un recubrimiento de pintura de tono claro y la inscripción 'Goya' tallada y pintada en la cara frontal. Sobre el muro de mármol verde que sirve de fondo al conjunto monumental, en su parte posterior, destaca un relieve en piedra que representa a una muchacha de aire clasicista. El monumento se completa con el cenotafio de Goya.

Zararte ya ha realizado otras limpiezas y restauraciones en otras esculturas conocidas en la ciudad. Entre ellas, la del monumento a la Exposición Hispano Francesa de 1908 o la de las cuatro figuras femeninas en bronce de la fuente de las Aguadoras.

Plan director

El Ayuntamiento de Zaragoza ha dado ya los primeros pasos para llevar a cabo una gran transformación de la plaza del Pilar. Todas las actuaciones de este espacio céntrico se acogen a un Plan Director, que no solo mejorará la plaza del Pilar para los zaragozanos, sino que también ayudará a preparar el espacio para eventos internacionales, como la conmemoración de Goya, que atraerá a miles de visitantes.

Algunas actuaciones ya se han llevado a cabo, como la reparación de la fuente de la Hispanidad o la instalación de las 13 cámaras de conteo en los accesos a la plaza. También la demolición de la antigua oficina de Turismo, que con su desaparición ha dejado unas mejores vistas de la basílica del Pilar, o la limpieza y reparación de alguna de las Torres de Iluminación y algunos pilares de la Pérgola, así como de otras esculturas que hay en la plaza.