Empieza el montaje del Belén XXL de la plaza del Pilar de Zaragoza: es el más grande de Europa a tamaño real

Hace días que Zaragoza empezó a preparar la Navidad. Primero fueron las luces, que esperan su momento para empezar a relucir dentro de un mes, y ahora le ha tocado el turno al gran Belén de la plaza del Pilar.

Este lunes por la mañana una grúa ha comenzado a colocar ya la tierra y una gran lona negra, de unos 1.200 metros cuadrados, que recogerán la ciudad de Belén tamaño XXL. A menos de un mes para volver a ver todas las estructuras belenistas en el corazón de Zaragoza, los técnicos preparan el camino que, tras cruzar un gran río, llegará al portal donde descansa el niño Jesús.

Aunque los preparativos han comenzado esta semana, el estreno no tendrá lugar hasta el mismo día del encendido. Este año, la esperada cita será el próximo 29 de noviembre, adelantándose otro año más.

Tamaño real

Será entonces cuando el Belén luzca en todo su esplendor, con sus impresionantes figuras a tamaño real. La colocación de cerca de un centenar de esculturas será el último paso antes de la inauguración. Entre ellas se encontrarán personajes bíblicos, soldados romanos, ángeles, pastores y diversos animales, como patos, cerdos y cabras, que darán vida a la escena.

Se trata de una detallada recreación del nacimiento de Jesús, en la que no falta ningún elemento. Una gran entrada, custodiada por dos soldados romanos, da paso a un recorrido por un poblado con herreros y panaderos que conduce hasta el portal. En el camino, los visitantes podrán contemplar la escena del ángel anunciador, a los pastores y, por supuesto, a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

Esta estampa navideña recrea, a tamaño grande, la tradición que todos los aragoneses montan en su casa. Aunque, en el caso de la plaza del Pilar, es un salón zaragozano con un Belén que atrae miles de visitas a la ciudad porque es el único Belén con figuras de tamaño real que ocupa más de mil metros cuadrados.

Dos fases

La construcción de esta representación a lo grande del nacimiento de Jesús se lleva a cabo en dos fases. En la primera, en la que se construye el decorado, trabajan desde Parques y Jardines de Zaragoza junto con la brigada municipal. Después, Zaragoza Cultural se encarga del sonido, las luces, la seguridad y de la ejecución del día a día, entre otras cosas.

