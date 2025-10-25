La popular discoteca Babia espera reabrir la próxima semana: ya ha devuelto las entradas para este sábado

La semana pasada fue complicada para el ocio nocturno de Zaragoza. Varias fueron las noticias que revolucionaron la fiesta en la capital. Las más llamativas: la venta de la Sala López y el cierre de Babia. Sobre la primera, el local seguirá dando conciertos pese a que haya nuevos dueños. En cuanto a la segunda, la música volverá a sonar más pronto que tarde.

Eso sí, la popular discoteca Babia, ubicada en el centro de Zaragoza, no podrá volver a abrir sus puertas hasta la semana que viene. Haciendo un repaso rápido de los acontecimientos. Lo primero: la noticia del cierre se dio a conocer el pasado lunes cuando, durante la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, se decretó la clausura del local.

El motivo, según constaba en el orden del día, era que el establecimiento no contaba con la licencia de funcionamiento. Tras darse a conocer el cierre llegó la reacción de los dueños.

La noticia la recibieron con "sorpresa" y no tardaron en asegurar que "todos los papeles están regla". De hecho, los responsables del local ya han solicitado la medida cautelar para poder continuar con su actividad mientras se resuelve la situación administrativa.

Eso sí, este permiso no será concedido hasta el próximo lunes por lo que, de momento, la discoteca tendrá que permanecer cerrada. Previsiblemente, a partir del martes se darán los permisos necesarios y volverá la actividad al establecimiento con normalidad.

Aunque, desde Babia no han dudado en ningún momento de que esta situación no tardará en resolverse. Esta misma semana, desde sus redes sociales, han anunciado ya las próximas fiestas pendientes.

La más grande será la de Halloween - que lanzaron con un terrorífico video en sus historias- que se celebrará el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre. Además, tal y como lo mostraron en redes sociales, el jueves por la tarde tuvo lugar el evento La Cita -que ya han celebrado veces anteriores- para aprender bachata.

No obstante, el caso no se ha resuelto para este fin de semana. Esta pasada noche no han podido abrir y lo mismo ocurrirá este sábado. Para ambos días, las entradas se devolvieron el viernes por la tarde a todos los clientes.

Epicentro de ocio nocturno

Babia es conocida por ser uno de los epicentros de la vida nocturna zaragozana, con una historia que se remonta a los años 70, aunque bajo diferentes nombres como 'El Hispano' o 'Royal' en décadas anteriores. Durante años, Babia ha ofrecido una amplia variedad de música y eventos temáticos que atraen a público de varias edades, con horarios que tradicionalmente incluyen jueves para mayores de 18 años, viernes para mayores de 21 y sábados para mayores de 24.

Además de la música, el local es popular por sus tardeos, sesiones de DJs, bingo musical y karaoke. Una extensa actividad que le ha convertido en una reconocida discoteca zaragozana no solo para jóvenes universitarios y amantes de la fiesta, sino también entre grandes personalidades como la princesa Leonor.