Zaragoza reabre el casting de caballos para renovar la plantilla de la Policía Local: busca dos por 10.000 euros

La Policía Local de Zaragoza sigue buscando nuevos miembros para su plantilla. Siguen siendo, como la última vez, agentes muy especiales, algo peludos y que vigilarán la ciudad a cuatro patas.

Ya lo anunciaron hace unos meses, el cuerpo necesita renovar la plantilla de los polis-caballos cuanto antes. El motivo: algunos de los integrantes actuales se encuentran en una etapa de su vida laboral "próxima a resultar incompatible con el servicio".

El equipo cuenta a día de hoy con nueve agentes-caballos. Entre ellos Parzival, con 18 años al servicio, y Teneré, con 15 años, que están ya con la jubilación a la vuelta de la esquina. De hecho, desde el cuerpo calculan que de aquí a dos años ya se les dará el alta a estos compañeros.

Es por eso que, desde el cuerpo, llevaron a cabo un 'casting' para dar con dos nuevos compañeros capaces de aguantar el ajetreo de la capital de Aragón.

Y, en principio, parecía que todo estaba resuelto. Poco tiempo después de lanzar 'la oferta de trabajo' -un contrato de 10.000 euros (IVA incluido) por ambos caballos- parecía que ya habían encontrado a los dos nuevos 'policías'. Sin embargo, según aseguran desde el cuerpo a este diario, finalmente "no cumplieron los requisitos".

Según consta en los pliegos, la empresa que gane el concurso tendrá un plazo máximo de entrega de 30 días naturales, igual que la vez anterior. Es decir, para el 3 de diciembre los nuevos integrantes del escuadrón tendrán que haber sido entregados en las dependencias de la Unidad de Caballería, ubicadas en la carretera de Castellón, sin número, en Zaragoza.

Una estricta audición

Los requisitos de los que se presenten al concurso son los siguientes: deberán ser pura raza Español, tener de 30 meses a 48 meses (es decir, unos 2 años y medio), medir 1,56 metros a la cruz, machos y no tordos.

Pero, como la última vez, no basta únicamente con tener buena planta. Los candidatos tendrán que pasar por una estricta audición. Cada empresa ecuestre deberá presentar tres ejemplares, debidamente numerados del 1 al 3, con toda la documentación exigida.

Además, se deberá entregar material videográfico: dos vídeos por caballo, uno en movimiento (paso, trote y galope en ambas direcciones) y otro con una grabación estática en 360º, así como cuatro fotografías estáticas (vista frontal, trasera, lateral izquierda y lateral derecha). Todo este material deberá entregarse en un pendrive junto con la documentación.

Una vez valoradas las ofertas, los tres caballos de la yeguada que obtenga mayor puntuación serán trasladados a las instalaciones de la Policía Local para ser sometidos a un examen veterinario. La evaluación correrá a cargo de un especialista designado por el cuerpo, quien podrá realizar radiografías y otras pruebas necesarias.

De esos tres ejemplares, se seleccionarán dos para una revisión en profundidad. Si uno de ellos no resultara apto, se evaluará al tercero. En caso de que ninguno cumpla con los requisitos, la adjudicación será anulada y se pasará al siguiente licitador mejor puntuado.

Durante el proceso de adaptación -que durará como máximo 30 días naturales desde su llegada a las instalaciones-, la Policía Local asumirá la responsabilidad en caso de accidente fortuito, mientras que cualquier enfermedad sobrevenida correrá a cargo de la adjudicataria. Esta también será responsable del transporte de los animales hasta Zaragoza.

Con esta incorporación, el cuerpo municipal busca garantizar la continuidad de una histórica unidad. El relevo está en marcha y Parzival y Teneré pronto podrán disfrutar de una merecida vida más tranquila, mientras los nuevos caballos aprenden el ritmo de la ciudad.