El cementerio de Zaragoza se prepara para el día de Todos los Santos: horarios, servicios de flores y todas las actividades

El cementerio de Torrero se prepara para acoger la celebración más importante del año: el día de Todos los Santos. Una cita para la que el campo santo estará listo desde este viernes con un dispositivo especial coordinado por el área de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda con el resto de servicios municipales.

Así, desde este viernes 24 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre (incluidos), el cementerio abrirá todas sus puertas peatonales y de vehículos para que zaragozanos y visitantes puedan rendir homenaje a sus fallecidos. "Queremos que los ciudadanos puedan rendir homenaje a sus seres queridos con total comodidad", ha explicado el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

También ha agradecido la implicación de todas las áreas municipales para que "nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar de un espacio de recuerdo y memoria, pero también participar en las actividades culturales programadas para esta festividad".

Accesos

En el camposanto zaragozano, cuyo horario de apertura general es de 6.30 a 23.00, reforzará todos sus accesos. Para los peatones, durante todos los días, la puerta de la parte antigua (Principal y Plaza de la Paz) desde la Z-30 estará operativa de 7.00 a 21.00, y la puerta principal de acceso al Tanatorio, por la Cruz de los Caídos (Fray Julián Garcés), estará abierta de 6.30 a 23.00. Mientras que los días 24, 25, 26 y 31 de octubre, y 1 y 2 de noviembre se abrirán cinco accesos peatonales adicionales, de 8.00 a 18.30:

2 accesos peatonales por el Tercer Cinturón.

1 acceso peatonal por andador de Fosa Común.

1 acceso peatonal por andador B.

En el caso del Servicio de Portería y préstamos de escaleras estará disponible de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00.

Por otro lado, aquellos usuarios que accedan con vehículo privado podrán hacerlo por dos entradas: la tradicional en la puerta principal de la calle de Fray Julián Garcés (de 6.30 a 23.00) y el acceso por Zona Sur con salida por el Tercer Cinturón, que estará en servicio, que queda supeditado a la intervención de Policía Local. Las Brigadas de Cementerio han ampliado dos zonas para aparcamiento en el interior del recinto.

En el interior del recinto, se diferenciarán las zonas "nueva" y "antigua"; así como el acceso de las personas que acuden a entierros o funerales esos días. También se reservará una de las calzadas de aparcamiento para los vehículos que acudan a enterramientos exclusivamente. Se dispondrán en las calzadas, indicadores de movimiento y circulación de las personas, en una y otra dirección, con el fin de evitar los encuentros. Se dispondrá de cartelería suficiente en toda la extensión del Cementerio Municipal de Torrero para la señalización de accesos, circulación, aparcamiento, baños, etc.

Transporte público

Desde este sábado 25 de octubre se activarán ya los refuerzos en el servicio de autobús con la línea circular C1 entre plaza de Las Canteras y Cementerio, que se mantendrán durante todo el dispositivo, incrementándolo el 1 y el 2 de noviembre con 3 autobuses de refuerzo.

El Día de Todos los Santos será cuando mayor refuerzo se realice. Además de la C1, se reforzarán las líneas 33 (Delicias-Pinares de Venecia), 34 (Estación-Cementerio) y 39 (Pinares de Venecia-Vadorrey), y estarán en servicio las otras tres líneas especiales que hacen de lanzadera desde distintos puntos de la ciudad:

Línea LAN: Su recorrido es del Cementerio de Zaragoza al Parque de Atracciones. Prestará servicio todo el fin de semana del 1 y 2 de noviembre desde la apertura al cierre del Parque de Atracciones (10.30 a 21.00 horas).

Su recorrido es del Cementerio de Zaragoza al Parque de Atracciones. Prestará servicio todo el fin de semana del 1 y 2 de noviembre desde la apertura al cierre del Parque de Atracciones (10.30 a 21.00 horas). Línea CE: Su recorrido es desde la calle de Miguel Servet con la calle Asalto hasta el Cementerio de Zaragoza. Prestará servicio el día 1 de noviembre de 7:30 a 15:40 horas. Recorrido sentido Cementerio: desde calle Miguel Servet por Avenida San José, Lapuyade, Paseo Cuellar, Fray Julián Garcés, Cementerio. Recorrido sentido Plaza San Miguel: desde Cementerio por Avenida América, Paseo Cuellar, Vía San Fernando, Avenida San José, a Miguel Servetcon Asalto.

Su recorrido es desde la calle de Miguel Servet con la calle Asalto hasta el Cementerio de Zaragoza. Prestará servicio el día 1 de noviembre de 7:30 a 15:40 horas. Recorrido sentido Cementerio: desde calle Miguel Servet por Avenida San José, Lapuyade, Paseo Cuellar, Fray Julián Garcés, Cementerio. Recorrido sentido Plaza San Miguel: desde Cementerio por Avenida América, Paseo Cuellar, Vía San Fernando, Avenida San José, a Miguel Servetcon Asalto. Línea CEM: Su recorrido será de Puerta del Carmen al Cementerio de Zaragoza. Prestará servicio el 1 de noviembre de 7:30 a 15:30 horas. Recorrido sentido Cementerio: desde Paseo Pamplona por Paseo Sagasta, Paseo Cuellar, Fray Julián Garcés, Cementerio. Recorrido sentido Puerta del Carmen: desde Cementerio por Avenida América, Paseo Cuellar, Paseo Sagasta, Paseo Pamplona, Puerta del Carmen, Paseo Pamplona.

La Policía Local controlará los accesos al cementerio los días previos al 1 de noviembre y se facilitarán los accesos para el transporte público en la Avenida de América, desde Tercer Cinturón a Paseo del Canal, y en el Tercer Cinturón, accesos al complejo funerario. De manera progresiva, se incrementará el número de efectivos que trabajan en los alrededores del cementerio para facilitar la fluidez de la circulación.

También se incrementa el servicio en el interior del cementerio, para que no haya obstáculos que entorpezcan el desplazamiento. También se contará con los servicios de Voluntariado y Protección Civil en el control de accesos, en la colaboración y en la ayuda a los ciudadanos.

Servicios

Para llevar adelante la celebración de Todos los Santos el Ayuntamiento de Zaragoza ha contado con la colaboración activa de diferentes servicios municipales como Talleres y Brigadas, Conservación de Infraestructuras, Policía Local, Parques y Jardines, Limpieza Pública, Movilidad Urbana, Brigadas del Cementerio, Información y Atención al Ciudadano, Prevención y Salud Laboral, Web municipal, así como Cruz Roja, Protección Civil, Voluntarios de Protección Civil, Unidad Cultural de Cementerios y Voluntarios Zaragoza.

Por ello, con el fin de facilitar la comunicación e información de datos del Cementerio Municipal, se dispondrán de equipos informáticos en el exterior del equipamiento que posibiliten la información que demandan los ciudadanos, relativa a la ubicación de nichos o personas enterradas.

Se están realizando las tareas de inspección y mantenimiento entre las Brigadas de Arquitectura y personal del Cementerio para verificar el correcto funcionamiento de los aseos y fuentes, y el Servicio de Conservación y Limpieza reforzará la limpieza de los aseos como en años anteriores.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha autorizado 2 puestos de venta ambulante de flores, que estarán ubicados en la zona de aparcamiento junto a la entrada de la parte antigua, en horario de 8.00 a 21.00 del 26 de octubre al 1 de noviembre. Estos puestos apoyarán la venta de flores de los 3 quioscos permanentes situados junta a la entrada principal.

Nueva actividad cultural

Por otro lado, en lo que se refiere a las actividades culturales, el Cementerio de Torrero ha reforzado este año su oferta, ampliándola para atender a todo tipo de públicos y edades, y en esta ocasión se unen bajo el lema “También somos ciudad”. Así, desde este mismo fin de semana, el Cementerio de Torrero será espacio de exposiciones, música, teatro, paseos culturales y otras propuestas.

De este modo, en la Capilla Yarza, en el Cementerio Antiguo, desde este 24 de octubre y hasta el 2 de noviembre, de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 18.30, se podrá disfrutar de la exposición “Ángel Sanz Briz” organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza.

El primer sábado, ampliando y acercando el equipamiento al público más joven, se celebra un flashmob basado en “Thriller” de Michael Jackson, organizado por la Academia de Baile La Almozara-ResisDance, que tendrá lugar en el Solar Cuadro 6, en el Cementerio Antiguo, a las 20:00 horas.

Teatro

Y el teatro también volverá a escena. Es ya tradicional la representación de “Don Juan Tenorio” por la Escuela Municipal de Teatro en la plaza del Voluntariado (entrada antigua del Cementerio) el 31 de octubre a las 19.00 horas. Y el Teatro Los Navegantes, el 1 de noviembre, de 11.00 a 13.30 horas revivirá con su teatralización de personajes ilustres en la capilla de Ricardo Magdalena, el Mausoleo de Joaquín Costa, el Andador de Costa y la plaza Sanz Briz.

Se incluye también este año la “Fiesta de la Historia”, un proyecto de colaboración entre UNIZAR y el Cementerio de Torrero, que hará una Ruta de la Historia de Mujeres Anónimas e Ilustres, a cargo de José Manuel González González (profesor de Historia UNIZAR), que se celebra también el 31 de octubre, de 17:00 a 18:30 horas, bajo inscripción en la página web habilitada al efecto.

Del mismo modo, el 1 de noviembre se ha pensado en los más pequeños de la casa y habrá actividad infantil con el cuentacuentos “Mi vecina Enriqueta: cuento y taller de cometas” por Olga Larrubia, que se celebrará en la plaza de la Paz (Entrada Cementerio Antiguo) a las 11:30 horas, y está dirigido a los menores a partir de 6 años y acompañados. También habrá esa jornada una actividad abierta a la ciudadanía bajo el nombre “Aquí dejo mi Miedo”, que versa sobre la liberación de los miedos, dejándolos por escritos y atados con una cinta en el “Árbol del Olvido”. Esta actividad se celebra en el Cementerio de los Miedos, entrada Puerta Antigua (Andador B, Cuadro 6).

Esa jornada también es tradicional la música, por lo que a las 10.30 la Coral Club Social de empleados del Ayuntamiento de Zaragoza actúa en el Mausoleo a Joaquín Costa; a las 11.00 será el turno de la Banda Municipal junto al Monumento víctimas de la COVID, en la Plaza del Voluntariado; y a las 12.00 Javier Callen Jazz Dúo actúa en la plaza junto a Manzana 106, y el Grupo Vocal Enchiriadis lo hace en el Monumento a la Fosa Común.

El patrimonio municipal del camposanto también se puede disfrutar con la Visita a las Capillas Municipales 2, 5, 10, 16, 18 y 20, que fueron restauradas en el andador A del Cementerio. Y de forma particular, quien quiera conocer más del camposanto, puede descubrir alguna de las rutas culturales señalizadas con cinco recorridos señalizados: Arte funerario, Personajes ilustres, Mujeres imborrables, Memoria histórica y Ruta medioambiental.

La solicitud de folletos y libros de las rutas se puede hacer en la portería del Cementerio, o consultarlas en la web municipal.

Mientras, quien prefiera las rutas guiadas, tiene una amplia variedad con opciones distintas. En primer lugar, las visitas nocturnas llamadas “Una visita a los orígenes”, a la luz de los farolillos, para conocer el origen de la tradición de Todos los Santos a la vez que un poquito de historia del cementerio.

Se disfruta con esculturas, panteones y mausoleos y se entiende mejor el significado de algunas representaciones artísticas. Se celebrarán los días 24, 25 y 26 de octubre, y el 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de noviembre, a las 19.30. El acceso se hace desde el punto de partida de la ruta, en la entrada del Cementerio Antiguo de Torrero, y es una actividad controlada con aforo limitado previa inscripción en la web municipal.

Limpieza

Otra de las piezas clave del dispositivo serán los servicios de limpieza y recogida de basuras. En concreto, para la recogida de basuras habrá un refuerzo de 25 contenedores de 1.000 litros en el recinto de vertido y recogida del cementerio, desde el 20 de octubre al 7 de noviembre. A la recogida habitual nocturna de los contenedores habrá un refuerzo diurno de recogida sobre las 12:45 horas del 24 de octubre al 2 de noviembre (incluidos los domingos).

Mientras para la limpieza viaria, ya se ha realizado esta semana una limpieza de choque intensiva de viales de acceso y zona de pinares en torno al cementerio (exteriores) con una brigada de limpieza, un equipo de baldeo mixto, un equipo de limpieza y desbroce de solares (posibles escombros en la parte trasera del Cementerio), una brigada de limpieza de pinares de Venecia, una barredora sobre camión, y un equipo limpiapintadas que revisa y actúa en la cara exterior de las tapias.

En una segunda fase, del 25 al 31 de octubre (excluido el domingo 26), hay una brigada de limpieza y equipo de baldeo mixto disponible en las cercanías, que se encargarán del mantenimiento de las zonas del entorno del Cementerio.

La noche del 30 al 31 de octubre, se baldea como repaso los viales de acceso al Cementerio (viales de tierra y asfaltados) y parking exterior. Y, en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, se hace la limpieza del aparcamiento de la zona antigua y el último tramo de la avenida Fray Julián Garcés, debido a la ubicación de los puestos de flores, en turno de noche.

Y, durante las 24 horas del día 1 de noviembre, los distintos equipos del SERLUZ (Servicio de Limpieza Urgente), permanecerán localizables en las proximidades del Cementerio. Cada equipo está constituido por 1 vehículo pickup todoterreno 4x4, 1 camión multifunción y 3 operarios.