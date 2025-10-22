Zaragoza tendrá 125 nuevas viviendas en este céntrico barrio: una inversión de 29 millones de euros

Encontrar una vivienda en Zaragoza se ha convertido en todo un reto para los ciudadanos. Un problema al que, desde el Ayuntamiento, le están buscando solución. Hasta 2.300 nuevas viviendas públicas se están poniendo sobre el mapa municipal.

De estas, 125 se levantarán en uno de los barrios más conflictivos de la ciudad: el Gancho. Todo ello forma parte del plan de Vivienda en Zamoray-Pignatelli, que tiene un doble objetivo: poner fin al problema de la vivienda empleando solares y edificios adquiridos en los procesos de compraventa y expropiación; así como apostar por la revitalización de la zona a través de nuevos residentes.

Así lo ha explicado esta mañana la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha asegurado que de ese centenar de viviendas "26 pisos ya están en construcción". Además de estos, otros 20 serán rehabilitados y 79 se levantarán de cero en solares diseminados por la zona.

29 millones

Todos estos proyectos son impulsados desde Zaragoza Vivienda, quien asume el diseño, la inversión y la búsqueda de financiación mediante ayudas europeas. La estimación es invertir un total de 29.130.065,2 euros, a través de fondos propios municipales, si bien se buscará financiación a través de fondos europeos o estatales.

Una ayuda que, tal y como lo ha expresado la regidora, "no es fácil de conseguir". Aunque, en caso de no recibir la subvención, las viviendas seguirían adelante. Eso sí, "no será una construcción tan rápida si únicamente se utilizan fondos municipales", ha asegurado Chueca.

El cronograma que se ha establecido para tener listas estas viviendas es el siguiente: para las 26 que ya están en construcción -en Pignatelli número 88 y el 96 de la calle San Blas- los trabajos estarán finalizados para julio de 2026; mientras que el resto (79 pisos) se concretarán una vez se hayan recibido los fondos europeos.

Estas últimas son un total de tres proyectos. El primero congregará 24 viviendas en una multiparcela que une Pignatelli 76-78, Cerezo 4-6 y Zamoray 17 y 17 duplicado. Serán otros 20 pisos en parcelas de la calle Escopetería con la plaza Forqué y 35 más en la denominada G-2-2, en el entorno de la calle de Pedro Echeandía.

Las de Pignatelli, Cerezo y Zamoray cuentan con una inversión de 4.532.209,59 euros. El proyecto unirá las tres parcelas, que están ubicadas en una misma parcela, "aunque serán independientes y con una fachada que dará a cada una de las calles", ha señalado Chueca.

Además, en la planta baja se crearán locales que tendrán un uso comunitario pensado para "dar respuesta a necesidades como comedor de mayores, guarderías o aparcabicis", ha detallado. En las plantas alzadas, las 24 viviendas ocuparían 1.440 metros cuadrados, con cerca de 480 metros cuadrados por cada una de las tres plantas. Asimismo, los técnicos de Zaragoza Vivienda destacan la posibilidad de ampliar el proyecto con una segunda fase que afectaría a Pignatelli 70-72-74.

20 viviendas en Escopetería

Abierta hacia la plaza de José María Forqué, existe una parcela doble en la calle de la Escopetería, con 3.078 m², donde se buscará levantar, en dos bloques, hasta 20 viviendas, con un presupuesto de 8.946.931,81 euros. Para ello se tramitará un Estudio de Detalle donde se indicará que la superficie edificable total será 6.709 m², que se repartirán en dos bloques de alturas iguales a los edificios anexos: siete plantas (B+6).

Sendos inmuebles estarán separados por el viario público trazado que ya dibuja el PGOU y se ampliará en el encuentro de la calle de la Palma y la entrada desde la plaza de José María Forqué. Se redactará un proyecto de edificación único para todo el ámbito, aunque podrá ejecutarse por fases.

En la parte del suelo situada al este de la calle de la Escopetería se admitirá el uso de vivienda protegida de propiedad pública a partir de la planta tercera, donde se localizarán las 19 viviendas.

Se construirá un edificio de viviendas para rematar el bloque existente en el lado Norte de la plaza. El acceso será a través de un único portal. Habrá tres viviendas por planta, y una más en el ático, retranqueado para eliminar las vistas de medianeras con edificio de viviendas existente. Serán viviendas de 2 dormitorios, sala de estar, cocina, aseo y terraza, con superficies útiles desde 68 hasta 77 m².

La totalidad de la planta baja será local destinado a equipamientos culturales, incluso la recepción y comunicaciones verticales con las plantas superiores e inferior con los restos arqueológicos. Las viviendas tendrán el portal de acceso a las plantas superiores con los armarios de contadores y cuartos de residuos.

35 pisos en Pedro Echeandía

En la calle Pedro Echeandía se plantean dos volúmenes de cuatro alturas situados al noreste, por lo que los usos residenciales se enmarcarían en las áreas ubicadas al sur y al norte, el edificio destinado a usos compartidos/polivalentes estaría al noreste y se dejaría un espacio libre en la parcela al sur junto a la calle.

La planta baja se destinaría en la zona sur a local comercial de unos 100 metros útiles, con zona porticada privada de uso público; un equipamiento de alrededor de 475 m²; cuatro zaguanes de acceso en plantas alzadas; un edificio de usos compartidos/polivalentes en la pastilla noreste; y el espacio libre público en la parcela. El proyecto supondrá cera de 7 millones de euros de inversión.

Las plantas alzadas se distribuirían en el uso residencial, con capacidad para 35 viviendas, distribuido en 4 inmuebles de escalera y ascensor, con tipologías de vivienda de 2 y 3 dormitorios y superficies útiles entre 45 y 81 m², así como el edificio de usos compartidos/polivalentes en la pastilla noreste. Para todo ello será necesario elaborar de forma previa un Estudio de Detalle y definir con más precisión los equipamientos y los usos polivalentes.

Pignatelli y San Blas

Además, por otra parte, ya están en obras las 26 viviendas que el Ayuntamiento de Zaragoza está construyendo en el Casco Histórico (Pignatelli 88 y San Blas 96) con una inversión global de 5.988.453,15, de los que 900.000 euros son parte de una subvención de fondos NextGeneration de la Unión Europea a través de programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En San Blas 96 se construye ya un edificio de cinco alturas más planta calle que supondrá una inversión de 3.952.481,33 euros. Serán 14 viviendas: 9 de tres dormitorios, 2 de cuatro dormitorios y una de dormitorio. Además, habrá dos locales en la planta baja y 14 plazas de aparcamiento.

Las cuatro plantas sobre el local tendrá cada una 3 viviendas de aproximadamente 80, 58 y 82 m². Y en el ático o quinta planta habrá dos viviendas más de unos 70 m² cada una.

Mientras, en el número 88 de la calle de Ramón Pignatelli, adjudicado por 2.035.971,82, está diseñado en cinco plantas: bajo destinado a local y cuatro alturas con doce pisos en total. Será una vivienda de cinco dormitorios, cinco pisos de dos dormitorios y seis viviendas de un dormitorio.

Viviendas rehabilitadas

Asimismo, se ejecutarán tres proyectos de rehabilitación de inmuebles que lograrán sumar otras 20 viviendas al parque público de alquiler. Por un lado, en Pignatelli 43 se actuará para obtener 10 viviendas en un edificio construido en el siglo XIX. La construcción lleva años cerrada y sin uso tras sufrir un proceso de ocupación ilegal y el posterior desalojo.

Actualmente tiene 4 departamentos por cada planta y una superficie total útil de 170 metros cuadrados por planta, además de contar con ascensor. No obstante, hay obras y elementos alegales que deberán adecuarse. El estado de la edificación es deficitario y será necesario realizar la puesta a punto de algunos elementos, así como la actuación global en instalaciones y otros espacios, así como una mejora de la eficiencia energética y el acondicionamiento de la planta baja. Se estima un presupuesto de ejecución material superior a los 1.523.027,43 euros.

Del mismo modo, se espera poder actuar en el inmueble de Agustina de Aragón 6 con el objetivo de obtener 4 viviendas. El inmueble, también abandonado y ya en propiedad municipal, tiene interés ambiental y fue construido en 1881. Consta de 4 plantas (B+3) rematas con un alero de poco vuelo.

Aquí, también con un estado deficiente por el abandono y el paso de los años, serán necesarias actuaciones de rehabilitación integral y mejoras de accesibilidad y eficiencia energética para cumplir con los parámetros de la vivienda pública de Zaragoza Vivienda. Se estima una inversión mínima cercana a los 699.804,04 euros.

Por último, Zaragoza Vivienda quiere invertir otros 700.439,17 euros en Pignatelli 67 para obtener 6 pisos de alquiler asequible. Este edificio también estuvo ocupado ilegalmente hasta que en septiembre de 2022 un incendio obligó a su tapiado y desalojo.