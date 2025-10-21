Natalia Chueca se marca como límite presentar los presupuestos de 2026 antes de Navidad y negociará en breve con Vox

Dos meses quedan para despedir el año y comenzar el 2026. Consciente de ello es la alcaldesa de Zaragoza, quien ha asegurado esta mañana que su equipo ya está trabajando "en los números". Y, es que, finalizadas las Fiestas del Pilar el Ayuntamiento ya tiene la mirada puesta en las Navidades, no solo por las luces que ya se colocan por toda la ciudad, sino porque antes de dar paso a las festividades la alcaldesa quiere tener las cuentas del año que viene más que presentadas.

Lo ha confirmado así este martes, asegurando que el Gobierno municipal ya está manos a la obra con esas fechas como límite. Eso sí, además de las reuniones internas que componen el presupuesto desde todas las áreas, la regidora es consciente de que necesitará el apoyo de otro partido para sumar una mayoría que, por sí solo, el PP no tiene.

Así pues, la mano de los populares está cada vez más tendida hacia los de Julio Calvo (Vox). O por lo menos, así lo ha dejado caer la alcaldesa al señalar que desde su equipo tienen "pendiente" reunirse con su, hasta ahora, mejor aliado del Consistorio para ver si son "capaces" de llegar a un acuerdo "un año más".

Y, es que, no es ninguna sorpresa que ambos partidos vuelvan a ser aliados a la hora de cerrar unas cuentas que, por otro lado, no han salido todavía en el Gobierno de Azcón. Una relación que cada vez parece más distante en las Cortes. Sobre todo tras anunciar el presidente de Aragón esta misma mañana que corta relaciones con los de Abascal hasta que no despidan a Marcos Francoy, asesor y secretario de Organización de Vox en Huesca, por difundir mensajes racistas y fascistas en sus redes sociales.

Todo lo contrario, por el momento, en Zaragoza. Y, es que, si algo han demostrado durante estos años con Chueca al frente del Gobierno municipal es que sintonía hay. Con sus más y sus menos, han sacado los presupuestos adelante. Una cordialidad y entendimiento entre partidos que se ha dejado ver a lo largo de este año.

Prueba de ello han sido los pequeños pasos que se han dado -en petición de Vox- a lo largo de estos meses. Desde la ampliación del tranvía a la reformulación de los puntos violetas a seguros, pasando por una mayor bonificación de la plusvalía. Esto último, anunciado la semana pasada entre una Eva Torres, edil de Vox, y un Ángel Lorén, portavoz del PP, muy bien sincronizados.

Un cambio en las tasas de las segundas viviendas heredadas, que anunciaron como un "beneficio para los ciudadanos". Hecho que, aseguró Loren, desde el Gobierno municipal esperan seguir consiguiendo con el apoyo de Vox.

Eso sí, Torres fue franca al asegurar que "todavía queda mucho por delante para acordar unos presupuestos". Aunque todo señala a que ambos partidos volverán a alcanzar un acuerdo, a diferencia de sus compañeros del Gobierno de Aragón. Una diferencia que, según consideró la edil, se debe a que "las prioridades que se trabajan en el Ayuntamiento son distintas a las del parlamento autonómico".