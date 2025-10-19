Multan con 1.500 euros a un conocido local del Tubo de Zaragoza: excedió el aforo permitido en un 55%

El tardeo en Zaragoza cada vez va ganando más popularidad. Muchos son ya los que se suman a la moda del copeo por las tardes, dejando atrás el salir de fiesta hasta altas horas de la madrugada.

Una nueva forma de disfrutar del ocio nocturno que ha llegado acompañada de una amplia oferta de locales que abren sus puertas desde primera hora de la tarde. Eso sí, toda popularidad tiene un riesgo. Y es que cuanto más público tienes, más encima está la mirada atenta de las autoridades y de los vecinos, que no dudan en llamar a la policía cuando algo no va como debería.

Ejemplo de ello es un conocido local del centro de Zaragoza llamado Ö. Está ubicado en el corazón del Tubo (el espacio favorito de los ciudadanos para el vermú y los copeos de después), y es conocido por sus cócteles más clásicos y sabores disruptivos.

Exceso de aforo

Aunque, según consta en el orden del día de la Gerencia de Urbanismo, este local podría recibir una multa de 1.500 euros por no respetar el aforo permitido. Tal y como se señala, el establecimiento llegó a alcanzar en una jornada un 55% del aforo permitido.

Pero este no es el único que recibirá malas noticias el próximo lunes, 20 de octubre. También en el centro de Zaragoza, el bar Provenza deberá asumir una multa de 601 euros por no tener seguro. Así se señala en el orden del día de la Gerencia, que desestimará el recurso de reposición interpuesto por el titular del local.

Varapalo también para dos locales de ocio nocturno ubicados en la Zona. El primero de ellos,Babia, será clausurado por no tener en regla la licencia de funcionamiento. Un problema que se solucionará en el momento en el que el papeleo esté en regla.

Por su parte, el Tal y Cual (ubicado en Francisco de Vitoria), tendrá que cerrar cautelarmente su actividad por molestias y ruidos. Así consta también en el orden del día, donde se señala -además del cierre provisional- que ambos locales habían cometido estas faltas en varios expedientes acumulados.

Este 2025 ya comenzó fuerte en el bar de copas de Francisco de Vitoria. En el mes de enero, la Gerencia de Urbanismo ya le impuso una multa de 2.200 euros por sobrepasar la capacidad permitida en 80, 60 y 35 personas (siendo estas cifras de distintos expedientes acumulados).

Y, justo seis meses después, se le impuso una multa de 601 euros por sobrepasar durante 55 minutos el horario máximo de cierre establecido por la normativa municipal.