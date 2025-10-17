El Ibercaja Estadio de Zaragoza tendrá más conciertos para el próximo verano: el aforo será de 20.000 personas

Habrá más conciertos en el Ibercaja Estadio. Así lo ha confirmado la alcaldesa de Zaragoza Natalia Chueca, este viernes, tras darse a conocer que el artista Leiva será el primero en estrenar el campo. Los eventos, según ha señalado, se celebrarán durante la temporada de verano, cuando se dé fin a la temporada deportiva.

Unos conciertos que tendrán un aforo de 20.000 personas, ampliando el tipo de espectáculos que hasta ahora “no podían realizarse en otros espacios como el Príncipe Felipe”. Es más, en menos de 24 horas, la alcaldesa ha anunciado que ya se han vendido 9.000 entradas. "Si alguien quiere venir al concierto de Leiva en el Ibercaja Estadio que se apresure", ha recomendado.

Asimismo, la regidora ha confirmado que, pese a no ser el tipo de uso que se pensaba inicialmente para el estadio modular, dado el interés de las promotoras musicales se ha dado el paso. "Inicialmente no lo planteamos, el objetivo era dotar de un espacio al Real Zaragoza", ha explicado.

Un aforo superior

"Zaragoza es una ciudad que cada vez está despertando mayor interés. Por lo tanto, si nos han acercado promotores musicales interesados en volver, pero con un aforo superior al que nosotros podíamos ofrecer hasta ahora, que es el Príncipe Felipe con unas plazas de 8.500 o 9.000 asistentes", ha agregado, asegurando que se ha tratado de una decisión "muy valorada y sopesasa".

Sobre las dudas de si el campo portatil es apto o no para realizar conciertos en sus gradas, la alcaldesa ha asegurado que "se se podrá bailar sin problemas". De hecho, ha asegurado que, si no fuera así, "no se hubiera ni planteado". Es más, para el concierto de Leiva están a la venta solo la mitad de las filas de las gradas. Es decir, el publico se ubicará de manera intercalada.

Eso sí, ha añadido que la grada de animación requiere de unas medidas específicas que marca la Liga y la Policía Nacional, como por ejemplo "unas barreras antiavalancha y asientos especiales". Cosas que el modular no tiene. "Esa es la única diferencia, pero el estadio está preparado perfectamente para un aforo de 20.000 personas tanto para eventos deportivos como musicales, y eso es lo que se va a realizar", ha sentenciado.

Así, la primera cita será Leiva. Un evento en el que, tal y como lo ha recordado la regidora, "Aragón Televisión hace una aportación, como patrocinador por su 20 aniversario, que ha hecho viable y posible este concierto".