Cambio en el tráfico de Zaragoza a partir de este lunes: nuevo recorrido en 6 líneas de bus por obras en el centro

Las máquinas entrarán el próximo lunes, 20 de octubre, en la plaza San Miguel para acometer una de las mayores reformas que vivirá Zaragoza. Será el inicio de más de un año de trabajo que renovará también todo el Coso hasta la calle Don Jaime I y que tendrá afecciones -como en todo tipo de obra- tanto a los comercios y vecinos, como en lo relacionado a la movilidad.

Hasta seis líneas de bus modificarán su recorrido con el inicio de la primera y la segunda fase de trabajos, que durará 6 meses. Se comenzará a actuar en el lado Este de la plaza, en su mayor extensión, y en los 2 últimos meses se sumarán los trabajos en el lado oeste.

El objetivo de dividir los trabajos en dos fases es, tal y como lo ha señalado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, "poder reabrir la movilidad en toda la plaza en tan solo medio año". Asimismo, durante estos 6 meses se compaginarán los trabajos con las excavaciones arqueológicas programadas.

Fue en verano del año pasado cuando los técnicos hicieron los sondeos arqueológicos y, "si bien no se hallaron grandes estructuras, se detectaron múltiples fragmentos pequeños de cerámica e incluso huesos", ha explicado. Motivo por el cual se combinarán los trabajos de la manera más efectiva para no interferir en la evolución de los mismos.

Tráfico y líneas de bus

El tráfico en la plaza de San Miguel quedará cortado desde el primer día y durante seis meses. "Se garantizará el acceso al garaje privado que hay en la plaza y a los de las calles colindantes, también se facilitará la atención a los residentes y los vehículos de emergencias", ha recordado Tatiana Gaudes.

"Las calles laterales quedarán en fondo de saco para permitir la entrada y salida, así como el giro, para atender a residentes y comercio", ha añadido Gaudes, quien también ha explicado que ya se han diseñado otras zonas de carga y descarga para facilitar el suministro a bares y comercio del entorno. Las obras irán avanzando y se producirán algunos cortes o modificaciones inevitables, pero siempre se irán informando con antelación.

"Al concentrar las obras en distintas fases, podemos dar mejor respuesta a la movilidad y minimizamos las incidencias", ha explicado la consejera. "El paso del Coso hacia el Coso Bajo se mantiene, y la movilidad en paseo de la Mina, Miguel Servet y la calle Asalto permanece intacta", por lo que "en estos primeros 6 meses son cinco líneas de bus urbano (29, 30, 38, 39 y 40) y una de bus nocturno (N5) las que tendrán itinerarios alternativos", ha especificado Gaudes.

“Estas líneas, que cruzaban la plaza de San Miguel, emplearán ahora dos itinerarios ágiles para bordear la zona de obras: la calle Asalto, Alonso V y Monreal, para conectar con la ribera, y el paseo de la Constitución para llegar centro, lo que garantiza la intermodalidad, los trasbordos si fueran necesarios, y no alargar en exceso los recorridos a los ciudadanos ni afectar a las frecuencias”, ha detallado la consejera de Medio Ambiente y Movilidad.

Nueve meses de obras en el Coso

En mayo de 2026, una vez ejecutadas las obras en la plaza, los trabajos se trasladarán durante 9 meses al Coso, para lo que se han diseñado otras dos fases. En la denominada Fase 3 se trabajará 2 meses en total y abordarán las obras en dos pequeños tramos: en la salida de Don Jaime I y en la zona entre el San Vicente de Paúl y el Coso Bajo. Después, los trabajos se centrarán en la Fase 4, que duran otros 7 meses y se centran en el Coso desde plaza de España hasta San Vicente de Paúl.

Con esta división, el Ayuntamiento de Zaragoza reducirá las afecciones a la movilidad de la ciudad al mínimo posible. Así en la Fase 3 se logra que los desvíos de las líneas de bus que suben por Don Jaime I sólo sean de dos meses, mientras que desde San Vicente de Paúl se seguirá accediendo al Coso (giro en sentido a plaza de España) y al Coso Bajo se podrá llegar desde la plaza San Miguel ya abierta. En la Fase 4, con casi todo el Coso en obras, el tráfico de Don Jaime I podrá acceder hacia plaza de España, el tráfico de San Vicente de Paúl podrá girar hacia el Coso Bajo y la plaza San Miguel estará ya abierta en ambas direcciones.

“Tenemos prediseñada ya las estrategias de movilidad de las fases 3 y 4 que afectan al Coso, pero los daremos a conocer al detalle cuando se acerque su inicio, para el que faltan todavía seis meses”, ha asegurado Tatiana Gaudes. La consejera ha explicado que “es probable que la experiencia con las obras de la plaza de San Miguel, y el proceso de escucha con vecinos y comerciantes durante ese tiempo, a buen seguro, nos aportarán posibles mejoras que podremos incluir antes de cerrar los planes por completo”.

Canal de WhatsApp

Todos estas fases y planes se han presentado ya en las últimas semanas a los distintos colectivos directamente afectados por las actuaciones. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, explicó de primera mano los detalles a los representantes de las distintas asociaciones de comercio, hoteles y hostelería, y los consejeros municipales, los concejales delegados y el personal técnico de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda; de Medio Ambiente y Movilidad; de Economía, Transformación Digital y Transparencia; y de Participación Ciudadana y Régimen Interior, han mantenido distintas reuniones con entidades y vecinos.

En las mismas, además de aclarar sus dudas e inquietudes o apuntar detalles que puedan mejorar la convivencia con las obras, se ha expuesto tanto el Plan de Comercio específico como las distintas líneas de comunicación que se mantendrán durante todo el proceso, con canales informativos vía whatsapp, la creación de un grupo de trabajo transversal que coordinará tanto la información, o las principales figuras a pie de obra que atenderán a los residentes y comerciantes.

El sistema más directo para mantenerse informados y abierto a toda la ciudadanía será en Canal de Difusión de Whatsapp “Reforma Coso – Plaza San Miguel”, que se puede seguir a través del enlace directo https://whatsapp.com/channel/0029Vb6zeOd5fM5Rz5uVIi2g o bien escaneando el código QR con la cámara del teléfono móvil para verlo o seguirlo.