El PP rechaza el "sablazo" del Gobierno de Pedro Sánchez a los autónomos: "Supone pagar hasta un 35% más"

El Partido Popular del Ayuntamiento de Zaragoza se opone a la intención del Gobierno de España de aumentar la presión fiscal a los autónomos y emprendedores de todo el país en los próximos tres años. En la ciudad de Zaragoza hay más de 42.000 autónomos que "sufrirán el sablazo del PSOE".

El concejal popular, Carlos Gimeno, ha presentado este miércoles una moción que se debatirá en el pleno con la que el PP municipal pretende expresar su más rotunda oposición a un nuevo mazazo que prevé aplicar el Gobierno Central entre los años 2026 y 2028 a quienes ejercen el autoempleo y sus propias ideas de negocio. "El revés económico que van a sufrir más de 3,4 millones de autónomos supondrá pagar entre un 4% y un 35% más por las cotizaciones sociales el próximo ejercicio 2026 y, progresivamente, llegar a duplicar las cuantías actuales en tres años", ha afirmado Gimeno.

Este "mecanismo confiscatorio" va a "ahogar la economía familiar en millones de hogares", según señala Gimeno, quien añade que se complementa con un agravante por la intención del Ministerio de que las bases de cotización queden fijadas para los próximos seis años, ajenas a la evolución de la economía y la situación del empleo y en plena incertidumbre, desaceleración, inflación y caída del consumo.

"La convergencia del contexto actual y una medida claramente perniciosa para el tejido de microempresas y los autónomos, hace peligrar gravemente la supervivencia de muchos de ellos y ataca directamente a todos los programas y herramientas de apoyo que administraciones como el Ayuntamiento de Zaragoza mantienen y amplían para reforzar estos negocios como elementos fundamentales del esquema económico de la ciudad y de su progreso", ha añadido el concejal del PP.

Tal y como recuerda el Grupo Municipal Popular, el Ministerio de Pedro Sánchez, como es habitual, está yendo en contra de sus propias palabras y promesas, destruyendo el principio de justicia contributiva que inspiró en 2022 la reforma del sistema de cotización por ingresos reales y, que, de esta forma "gane más, pague más, y quien gane menos, pague menos". Con la propuesta actual, los autónomos van a pagar más, sin importar sus rendimientos, algo que van a tener que afrontar, al menos, durante los seis años que estará vigente este plan.

Este aumento de las cotizaciones, que va a empeorar la calidad de vida de millones de familias, se añade a otros elementos como la revisión de las bases de cotización en los Presupuestos Generales del Estado en función del contexto económico, es decir, una subida inevitable más. Mientras este plan se construye, los autónomos ven cómo sigue sin reconocerse automáticamente el derecho a la prestación tras un cierre definitivo o una protección equiparable al régimen general.

Bienestar

Tampoco el Gobierno de España, recuerda el grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, aborda cuestiones básicas para el bienestar de estos profesionales, como el subsidio para mayores de 52 años, la integración de lagunas de cotización, la mejora de la conciliación familiar, los permisos de paternidad y lactancia o una protección efectiva frente a la enfermedad y la jubilación.

"Al Ministerio se le llenan los cajones de reivindicaciones de todo tipo mientras su única estrategia para este gran colectivo es hacerles pagar más cada año", ha apuntado Gimeno, quien señala que frente a este intervencionismo del Gobierno del PSOE están políticas como las desempeñadas por la alcaldesa Natalia Chueca, que este año ha lanzado la Oficina del autónomo, dotada con una partida de 300.000€ para ayudar a los que quieren iniciarse en el emprendimiento, una oficina que ya ha realizado en sus pocas semanas de vida más de 160 asesorías y recibido 43 solicitudes. Una oficina que se suma a otras subvenciones orientadas a los autónomos y pequeños empresarios, con más de 2 millones de euros.