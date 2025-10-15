Confirmado por el Ayuntamiento: esta empresa gestionará el cementerio de Zaragoza por 6,5 millones

Es oficial. La empresa Mémora gestionará el cementerio de Torrero en Zaragoza y lo hará con una inversión de 6,5 millones de euros. La última reunión de la mesa de contratación ha confirmado que toda la documentación presentada por la compañía cumple los requisitos y podrá ponerse al frente del camposanto.

Así, tal y como ya se anunció el pasado mes de septiembre, será esta empresa la que gestionará el cementerio durante los próximos 30 años (una vez se traspase la concesión). Lo hará con una oferta alza del canon anticipado del 116,67%, es decir, por 3,5 millones más de lo que se tenía previsto en la licitación inicial.

Y no solo eso, la empresa ganadora del concurso también ha planteado una subida del 8% del canon periódico anual. Eso supone, en total, que el Ayuntamiento ingresará un 10% del importe neto de aquellas actividades que Mémora desempeñe al frente del cementerio.

Un nuevo edificio

Además, la compañía deberá hacer una inversión de 7,7 millones de euros para llevar a cabo una serie de mejoras en las instalaciones en los primeros 4 años de concesión. Entre ellas, la construcción de un nuevo edificio de 1.800 metros cuadrados junto a las actuales instalaciones, en concreto al lado del Tanatorio B, las capillas 1 y 2, y la zona donde ya se ubican los hornos crematorios.

Para ello se utilizará parte del vial existente que conduce a los aparcamientos, sin interferir en el espacio donde actualmente se encuentran unos 75 columbarios. Además de los cuatro nuevos hornos crematorios, una sala específica para despedidas y cuatro salas de velatorio adicionales, también se construirá un nuevo acceso alternativo al aparcamiento para sustituir el vial actual que será ocupado por la ampliación.

Esta actuación permitirá aumentar notablemente la capacidad de cremación del cementerio, pasando de las 16 incineraciones cada 12 horas a un máximo de 24. Además, los nuevos sistemas contarán con tecnología de filtrado más moderna, pensando en una proyección de servicio de hasta 40 años y conforme a la normativa vigente.

La empresa tiene un plazo máximo de seis meses (desde la firma del acta de inicio de la concesión) para presentar tanto el proyecto básico como el de ejecución del nuevo vial y del edificio de crematorios.

Mémora, la mejor de las tres ofertas presentadas al concurso, era una de las empresas que conformaba la UTE Serfutosa, la concesionaria durante los últimos 30 años. El contrato de la concesión venció ya en 2021 y, con una pandemia de por medio, se ha venido prorrogando desde entonces la gestión del camposanto que ahora regentará la compañía hasta el 2056.

Un tiempo en el que tendrá varias tareas y así lo ha impuesto el Consistorio. Además del nuevo edificio, Mémora tiene que priorizar la satisfacción del ciudadano, el acompañamiento para paliar el sufrimiento de los familiares y allegados -vinculados a la prestación del servicio- y la sostenibilidad financiera y ambiental del complejo. Asimismo, se deberá encargar de las tareas relacionadas con el tanatorio, dado que el resto del equipamiento es gestionado por el personal municipal.

En concreto, se trata de los oficios religiosos; el velatorio; la cremación; la gestión de las cámaras frigoríficas de conservación y de congelación o la programación de los servicios y el desarrollo comercial atendiendo a las empresas funerarias. Además, la adjudicataria también prestará otros servicios complementarios derivados de la explotación, conservación y mantenimiento. Por ejemplo, en la adjudicación del concurso se recoge que el concesionario deberá continuar el servicio de cafetería.