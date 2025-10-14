Espacio Zity cierra su edición más multitudinaria: 240.000 asistentes entre conciertos y sesiones de noche

El Zity pone punto final a otra edición histórica. Con un cartel repleto de estrellas nacionales e internacionales y un recinto convertido en referente absoluto, más de 240.000 personas han pasado por Espacio Zity entre conciertos y sesiones nocturnas, lo que supone un nuevo récord de asistencia.

La edición 2025 se ha consolidado como la más multitudinaria hasta la fecha (este año las fiestas duraban una noche más) y la que más visitantes de fuera de Aragón ha recibido, reforzando al Zity como uno de los grandes polos musicales del país.

Durante diez noches, Zaragoza ha sido el epicentro cultural gracias a una programación que cruzó géneros, estilos y generaciones. El cartel de este año reunió a Rels B, Melendi, Manuel Carrasco, Cruz Cafuné, De la Rose, Dani Fernández, Siloé, Vera Fauna, Lori Meyers, Duki, Dollar Selmoun, Morad, JC Reyes, Juan Magán, Mikel Izal, Miss Caffeina, y el colofón electrónico de Blackworks, que convirtió el recinto en una auténtica rave multitudinaria. La gran mayoría de ellos colgaron el cartel de "no hay entradas" muchas semanas antes del comienzo de las Fiestas del Pilar.

El público vibró en cada jornada: desde las noches épicas de pop con Manuel Carrasco, Melendi o Dani Fernández, hasta el indie de Lori Meyers, Miss Caffeina, Mikel Izal, Siloé o Vera Fauna, pasando por la potencia urbana de Duki, Morad, JC Reyes y Cruz Cafuné. La fusión de géneros fue, una vez más, una de las claves del éxito, logrando que cada noche se convirtiera en una fiesta inolvidable.

La infraestructura del recinto volvió a marcar la diferencia: con capacidad para 30.000 personas, un escenario de dimensiones espectaculares, tecnología puntera y un sistema acústico pionero en España que permitió disfrutar de los shows sin impacto en los barrios colindantes.

Cabe destacar que en el recinto de Valdespartera han trabajado más de 700 personas diarias cada noche para que todos los asistentes pudieran vivir la mejor de las experiencias. El equipo humano detrás de Zity, gracias a esa gran dedicación y esas ganas de superarse, ha hecho que todo haya salido según lo previsto y sin ningún altercado reseñable.

Con este balance, Zity 2025 se despide dejando diez noches llenas de recuerdos, récords de asistencia y una ciudad volcada con su festival de referencia. Zaragoza vuelve a situarse en el mapa musical internacional y ya cuenta los días para la próxima edición.