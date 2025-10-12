El primer grupo en salir en la Ofrenda de Flores 2025 de Zaragoza: "Estas son cosas que no se repiten en la vida"

Cuenta atrás para la Ofrenda de Flores del Pilar 2025. Ya ha llegado el día en el que miles de personas cubrirán con claveles blancos a la Virgen del Pilar en Zaragoza. Y es que, si hay algo que puede hacer más ilusión que salir, es ser el primer grupo en hacerlo.

Esa es la suerte que han tenido 'Las Costureras Malotas', un nombre que nace por el grupo de alumnas de indumentaria tradicional que nació de la mano de Aurora Oller años atrás. Por eso, tal y como explica, le pareció un buen nombre para el grupo: "Ha sido un revuelo muy divertido y estamos en boca de todo el mundo", ha confesado entre risas.

Un grupo que estará formado entre 20 y 25 personas, en su mayoría alumnas, pero también por familiares y personas de fuera de Zaragoza que se han unido al grupo para participar en la Ofrenda: "Hay personas que tendrán que salir a las 4 de la mañana y quedaremos para prepararnos", ha explicado.

Y es que el primer turno es el de las 6.30. Aunque Aurora lleva casi toda su vida participando en la Ofrenda, y ha llegado a salir con el tercer grupo, unos minutos más tarde, nunca ha sido la primera: "Estas son de las cosas que no se repiten en la vida", ha afirmado.

De hecho, su grupo iba a participar el año pasado, pero les tocó casi a las 23.00, y debido a lo tarde que era, decidieron que "lo volverían a intentar al año siguiente".

Y ha sido este el año en que la suerte ha llamado a sus puertas. El 067 indicaba el primer grupo, el número que marcaba lo que para muchas de ellas era un sueño: "Es que abres la Ofrenda", ha confesado.

Aurora no pudo creérselo cuando se enteró, y confiesa que aunque fue "inesperado", se llenó de nervios y emoción al momento: "Se me pone la piel de gallina, vamos a ser las primeras en vestir a la Virgen", ha dicho emocionada.

Pero más allá de la ilusión, este acto implica también "responsabilidad", porque es mucho lo que hay que hacer y llevar a cabo: "Necesitas mucho tiempo y dinero, vamos poco a poco", ha explicado.

Son tantos los preparativos que al día siguiente de saber el orden para la Ofrenda de Flores, no dudaron en comenzar con todo: "Al día siguiente fuimos a encargar corriendo las flores, no puedo quedarme sin claveles blancos", ha recordado.

Otro de las tareas hay que hacer cuanto antes es la vestimenta. Cada una llevará su traje de baturra, confeccionado entre la mayoría por ellas: "Han dicho que seremos las mejores vestidas de la Ofrenda, pero para nada", ha señalado.

"Parece que solo se ve la falda y la camisa pero son muchas piezas, sobre todo en el de mujer, y hay que tenerlo todo apunto", ha detallado.

Por eso, más allá de la emoción, los nervios también son un sentimiento que florece y que comparte todo el grupo. Y es que, solo con imaginarlo se emociona: "Se me salen ya hasta las lágrimas", ha confesado.

En cuanto a quién será la primera persona del grupo en entregar las flores, confiesa que no lo han pensado: "Si soy la primera en entregarlo igual me echo a llorar allí mismo", ha afirmado. Sin embargo, admite que eso no importa, que lo echarán a suertes o que será la más pequeña del grupo: "Tenemos una nena de dos años y puede ser ella", ha dicho ilusionada.

Así, entre tanta emoción y ganas, ya va quedando menos para que las agujas del reloj marquen la hora para que dé comienzo la Ofrenda y, el primer grupo, 'Las Costureras Malotas', puedan ofrecer sus claveles blancos a la Virgen del Pilar.