Pedida de mano a los pies de la Virgen del Pilar: "No me lo esperaba, llevo saliendo desde pequeña y es muy especial"

El 12 de octubre es un día único y especial para todos los zaragozanos. Lleno de emoción, amor y anécdotas que se llevan para toda la vida. Pero, este 2025, el Día del Pilar lo recordarán para siempre algunos protagonistas de la Ofrenda de Flores.

Pasado el mediodía, era el turno de pasar la Ofrenda para el cuerpo de la Policía Nacional de Zaragoza, uno de los momentos más bonitos de la jornada. Este año, el desfile guardaba una sorpresa mágica.

Álvaro Corpás, agente de la Policía Nacional, ha sorprendido a su novia, Rebeca García, mientras posaban para una foto delante de toda la plaza del Pilar.

Se ha arrodillado para pedirle matrimonio a los pies del manto de la Virgen del Pilar. Su respuesta ha sido rápida y decidida, ‘sí’, por lo que ahora, ya son prometidos, tras casi 7 años de relación. Sin duda, era la ocasión perfecta para la pareja, que ha mostrado su felicidad y emoción.

Instantes después, Rebeca continuaba muy nerviosa, y con lágrimas y la voz temblando, confesaba que no se lo esperaba. “Llevo saliendo desde pequeña todos los años, es muy especial, teniendo a la Virgen al lado”, trata de explicar.

Así pues, la jugada le ha salido como estaba prevista a Álvaro, que ha contado con la ayuda de un compañero: “Ha estado bien preparado, se supone que era una foto de familia. Sabía que es un día especial para ella, por eso he escogido este momento”.

No obstante, no han sido los únicos que han declarado su amor ante la Virgen del Pilar, pues poco antes, Fernando y Patricia también se han prometido después de 13 años juntos y luciendo sus trajes tradicionales.

En la misma línea que la pareja de la Policía Nacional, están “muy emocionados”. Patricia no pensaba que fuera a ser este día, pero Fernando asegura que lleva preparando la pedida desde hace tiempo. “Es un día especial para los dos. Era el mejor momento”, subraya.