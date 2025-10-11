La Virgen del Pilar ya vigila Zaragoza desde su estructura de 15,5 metros y está lista para recibir flores y devoción

La subida de la imagen de la Virgen del Pilar, que presidirá este domingo la Ofrenda de Flores, se ha consolidado no solo como un acto solemne en la programación de las fiestas, sino también como un evento especial y multitudinario. Más de 15.000 personas han vivido este emocionante momento en el que ha participado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el arzobispo de la Diócesis de Zaragoza, Carlos Escribano.

Durante muchos años, muchos ciudadanos se han acercado al momento en el que los operarios municipales alzaban la imagen a la parte superior de esta estructura de 15,5 metros de alto. El pasado año el Ayuntamiento de Zaragoza planteó ensalzar este gesto simbólico de encumbrar la imagen, manteniéndose este año con la actuación de los infanticos del Pilar con la habitual jaculatoria “Bendita y Alabada Sea la Hora”, además de con la participación de un grupo de jotas, Oteras del Cid.

La alcaldesa Natalia Chueca ha celebrado esta jornada porque “nuestra patrona merecía algo más a la altura de nuestra Virgen. De los 20.000 claveles hemos pasado a los 7 millones de flores, el equivalente al “Jardín de Europa”, el famoso jardín de los Países Bajos que es todo un atractivo turístico y que está presente en 32 hectáreas. Mañana el Jardín de Europa estará en Zaragoza, demostrando el amor de la ciudad a la Virgen del Pilar.

“Mañana, 12 de octubre, Zaragoza se transforma en el corazón vivo de la Hispanidad, en un lugar donde confluyen los acentos, los colores y las tradiciones de todos los pueblos que veneran a la Virgen del Pilar”, ha añadido Natalia Chueca.

En torno a 75 trabajadores, con una labor conjunta de alrededor de 30 horas, han permitido la construcción de este esqueleto metálico que preside la Plaza del Pilar. La imagen, construida en fibra de poliéster, pesa 15 kg y mide 1,43 m (casi cuatro veces el tamaño de la original que mide 36 cm). La corona con resplandores tiene un diámetro de 2,64 m. El manto mide 2,50 m de altura, siendo el total de su altura de 6,70 m y pesa unos 525 kg, sin contar las flores.