Cristiano Torres, por la puerta grande en la séptima tarde de feria en Zaragoza

Abrió la tarde Cristiano Torres, quien tomaba la alternativa, lo tuvo imposible en el recibo capotero con uno melocotón de Núñez del Cuvillo. Inicio de faena y con ello, el cambio de trastos y un emotivo brindis.

Una faena que comenzaba de rodillas citando al de Núñez desde lejos, y que seguía por franelazos lentos a ambos pitones con los tendidos en pie. Remató la faena del primero por bernardinas más que ovacionadas y con un estoconazo abría la puerta grande.

Durante la lidia del tercero y del cuarto fueron silenciados Castella y Fernando Adrián aunque ambos dejaron algún buen momento con la faena.

Ya en el ecuador de la tarde, tuvo que hacer frente Castella a uno de Núñez del Cuvillo sin posibilidad alguna en los tres tercios de la lidia, acortó el francés la faena y un pinchazo y estocada ponían fin a la faena.

Aunque complicado fue el quinto, se gustó Fernando Adrián con la muleta dejando durante la lidia buenos momentos a ambos pitones. Volvió a destacar Cristiano Torres con un muy bueno de Núñez del Cuvillo, haciendo al dedillo la dupla perfecta. Malogró la faena con los aceros y aunque los tendidos pidieron oreja, no fue concedida.

Ficha del festejo:

Viernes 10 de octubre. Corrida de toros. Séptima de la Feria del Pilar 2025.

Toros de Núñez del Cuvillo.

Sebastián Castella: silencio y silencio.

Fernando Adrián: silencio y oreja tras aviso.

Cristiano Torres: dos orejas y vuelta al ruedo.