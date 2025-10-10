Niños de Zaragoza participan en un "mini San Fermín": "Lo que sienten delante de un animal no se vive con nada más"

Continúan los festejos y las vaquillas en estas Fiestas del Pilar. Este viernes decenas de niños han protagonizado un San Fermín 'chiqui' para acercar la tauromaquia a los más pequeños. Con ellos ha estado el joven torero Aarón Palacio.

Con la calle llena de niños y padres, y la expresión de ilusión de todos ellos, se puede decir que ha sido un todo un "éxito". Sentimiento que ha compartido Aarón Palacio, quien ha explicado que se trata de "una actividad educativa y un festejo popular".

Así, los más jóvenes no solo empiezan a aficionarse al mundo del toro, sino que puede llevarse una experiencia "inolvidable": "Lo que sienten delante de un animal no se vive con nada más", ha confesado el torero. Ese mismo sentimiento es el que él tenía de pequeño cuando empezó a correr detrás de las becerras en las fiestas de los pueblos.

Por eso, recuerda y entiende las ganas que desprenden cada niño y niña y la importancia de celebrar este tipo de festejos para ellos. "Se hacen muchas actividades infantiles sin carretones de verdad, sino con cartones, dibujos o juegos, lo que fomenta mucho la tauromaquia", ha afirmado.

Con una mirada puesta en el futuro, Palacio es optimista al pensar en el mundo taurino para los jóvenes, un público que como cuenta es cada vez mayor. Además, explica que la tauromaquia está mejor que nunca: "La tauromaquia ahora mismo goza de una salud increíble", ha explicado.

El torero Aarón Palacios (20 años) durante la actividad taurina.

En cuanto a sus planes, continúa enfocado en entrenar, seguir mejorando y preparar la temporada siguiente en la que tiene que "apretarse mucho" para llegar a donde quiere estar: "Tiene que ser muy importante para mí", ha dicho.