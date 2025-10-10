Amazon invierte 14 millones en Zaragoza para luchar contra las inundaciones: estos son los avances del proyecto

El Ayuntamiento de Zaragoza y Amazon Web Services (AWS) han dado un nuevo paso en su plan conjunto de gestión de riesgos ambientales, un proyecto que combina tecnología punta, inteligencia artificial y sensorización del territorio con el objetivo de reforzar la ciudad frente a fenómenos meteorológicos extremos.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el vicepresidente de Net Zero Operations and Nature de Amazon, Robert Kowalik, se han reunido este viernes para presentar los avances de esta iniciativa, que contempla una inversión de 14 millones de euros por parte de AWS. Los fondos se destinarán tanto al desarrollo de la plataforma tecnológica como a las obras de protección hidrológica en el entorno del Barranco de la Muerte y la Z-30.

El proyecto, anunciado el pasado marzo, ya ha completado una primera fase centrada en la ingeniería de detalle, la redacción de pliegos de licitación y la planificación del calendario de ejecución. Surge como respuesta a las fuertes lluvias de julio de 2023, que evidenciaron la necesidad de reforzar la gestión del agua y la prevención de inundaciones en la ciudad.

Según ha explicado Chueca, el sistema permitirá "adquirir datos de calidad en tiempo real a través de sensores meteorológicos, climáticos y sociales, para anticiparse y responder de forma eficaz a los riesgos ambientales". La regidora ha subrayado además que, gracias a la inteligencia artificial de AWS, Zaragoza "se posiciona como una referencia europea en sostenibilidad y ciudades inteligentes".

Por su parte, Kowalik ha destacado que el proyecto "creará uno de los sistemas de prevención de riesgos ambientales más avanzados de España", al integrar tecnología en la nube, Internet de las Cosas (IoT) e inteligencia artificial para mejorar la respuesta municipal ante emergencias climáticas.

Un sistema inteligente de alerta y análisis

La plataforma combinará la recopilación de datos en tiempo real con redes avanzadas de sensores distribuidos por todo el término municipal. Estos equipos -dotados de pluviómetros, cámaras, paneles solares y comunicación autónoma- monitorizarán variables como temperatura, humedad, viento o precipitaciones, así como información ambiental y social, para ofrecer una visión integral del riesgo.

En una primera etapa, el sistema abarcará la sensorización de 28 barrancos que cubren más de 630 km² de superficie. Los sensores se ubicarán en puntos estratégicos de las cuencas, con el fin de ofrecer alertas tempranas y tiempo de reacción suficiente ante posibles avenidas de agua.

Además del componente tecnológico, el plan permitirá acelerar las infraestructuras hidráulicas que protegen zonas sensibles como Parque Venecia, la Z-30 y el entorno del Barranco de la Muerte.

Entre las actuaciones previstas figuran la construcción de depósitos de tormentas junto al Cementerio de Torrero, diques de contención en los barrancos de la Muerte y Arráez, y un encauzamiento soterrado bajo la Z-30 con tuberías de alta capacidad. Estas obras, según ha adelantado la alcaldesa, podrían iniciarse en primavera de 2026.

Chueca ha resumido que el enfoque del proyecto en tres ejes: Datos (para la preparación y conocimiento), Inteligencia (para la respuesta eficaz) y Recuperación y adaptación (para la resiliencia posterior). "La tecnología y la inteligencia artificial serán nuestras aliadas para anticiparnos, proteger y adaptar Zaragoza al cambio climático", ha concluido.