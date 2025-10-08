Así será el sistema que medirá la contaminación en la zona de bajas emisiones de Zaragoza: costarán más de 10.000 euros

Zaragoza da un paso más en la implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con la compra de distintos aparatos que controlarán la calidad del aire en el Casco Histórico. Se instalará tanto un sonómetro, que medirá el ruido ambiental, como varios analizadores en distintos puntos.

El contrato, que ha salido este miércoles a licitación, alcanza los 10.708,50 euros (IVA incluido). En el caso del sonómetro, deberá ser fijo de precisión clase 1, conforme a la norma internacional IEC 61672-1, que permitirá realizar mediciones continuas de ruido con la máxima fiabilidad.

El dispositivo contará con protección que lo resguarde frente a lluvia, viento o aves, y estará instalado en una unidad móvil de análisis ambiental. El plazo de entrega del equipo será de dos meses y contará con una garantía mínima de tres años.

Además, los analizadores en continuo de calidad del aire estarán destinados a medir óxidos de nitrógeno (NO y NO₂) y partículas en suspensión PM10 y PM2,5. Estos equipos, certificados conforme a las normas europeas UNE-EN 14211 y UNE-EN 16450, utilizan tecnología avanzada como la quimioluminiscencia y la atenuación por radiación beta, garantizando una alta precisión y la posibilidad de obtener datos en tiempo real.

¿Cuándo empiezan las sanciones?

Este pasado mes de septiembre se dio inicio a la fase tres de la implantación de la ZBE. Este tercer periodo implica que los vehículos que no cumplan con los requisitos medioambientales deben registrarse para obtener una autorización para acceder.

La fase cuatro, prevista a partir de diciembre de este año, será el momento en que la ZBE estará completamente en funcionamiento, con sistemas automatizados de control y sanciones.

El acceso a la ZBE será libre para vehículos con etiquetas ambientales B, C, ECO y 0, así como bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP). Sin embargo, ciertos vehículos, como aquellos dedicados al transporte de personas con movilidad reducida, los que prestan servicios de emergencia o los históricos, podrán acceder bajo una autorización expresa.

Además, aquellos vehículos sin distintivo ambiental pero que necesiten acceder de manera esporádica (hasta 8 veces al mes) deberán registrarse y contar con un permiso especial. Desde que entró en vigor esta fase, se han registrado, por el momento, unos 318 vehículos.

El control de acceso será gestionado por cámaras inteligentes que leerán las matrículas de los vehículos, verificando si tienen la etiqueta ambiental adecuada o la autorización correspondiente. En caso de acceso no autorizado, los vehículos tendrán un margen de 15 minutos para abandonar la ZBE sin recibir sanción.