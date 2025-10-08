La Ofrenda de Frutos de Zaragoza bate récords de participación: 1.000 personas más se suman a la tradición

La Ofrenda de Frutos vuelve a batir récords de participación. Este acto tradicional y solidario sumará 1.000 personas este 13 de octubre, una cita que además comenzará media hora antes el recorrido para evitar coincidir con otras actividades festivas como el Rosario de Cristal.

Se trata del número "más importante de toda la historia de la Ofrenda de Frutos", según lo ha señalado este miércoles el concejal de Participación Ciudadana, Alfonso Mendoza. Y es que este año se alcanzarán los 3.500 oferentes, frente a los 2.500 que formaron parte de esta tradición en 2024.

El acto se ha organizado de la mano de las Casas Regionales de Zaragoza, encargadas de organizar este "importante acto solidario dentro de nuestras fiestas". Además, este año serán más de 700 zaragozanos los que representarán a todos los barrios de la ciudad.

Eso sí, tal y como lo ha explicado Mendoza, por temas de tiempo y organización "no todo el mundo podrá pasar por el Camarín de la Virgen". En total, solo entrarán a la Basílica 400 personas, mientras que el resto ofrecerán sus frutos a nuestra patrona en el retablo de Pablo Serrano de la propia plaza.

Acreditaciones

Para poder organizar todo esto, ha sido "imprescindible" la ayuda de los voluntarios. "Siempre están dispuestos a participar en todas las acciones que se les solicita", ha afirmado el edil. Así, casi 40 voluntarios estarán trabajando en tres mesas informativas colocadas en el hall del Ayuntamiento donde los participantes podrán recoger la acreditación.

También se entregarán las normas elaboradas por las Casas Regionales. La atención comenzó este martes y se hará también miércoles y jueves, en horario de mañana, de 10:00 a 13:00, y por la tarde, de 17:00 a 19:30.

Todo ello queda recogido en el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Federación de las Casas Regionales de Aragón, que suma 60.000 euros de financiación e incluye, además, una actuación el 12 de octubre, Día Grande de las Fiestas, en el escenario Ambar Fuente de Goya y el 8 de octubre en Fuente Hispanidad.