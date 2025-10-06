Natalia Chueca y Paula Ortiz hacen las paces: "Lo importante es dar a las Fiestas y al cine la visibilidad que merecen"

Polémica zanjada. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la directora Paula Ortiz han hecho las paces esta tarde. Ambas han mantenido una conversación por teléfono, momento en el que han acercado posturas y han coincidido en poner punto y final al malentendido de las últimas horas.

Según ha podido saber este diario, tanto la regidora como la cineasta han coincidido en que lo "importante" es dar a las Fiestas del Pilar y al cine aragonés la visibilidad que merecen. "Como verdaderos protagonistas de estos días", han sentenciado.

Desde el absoluto respeto mutuo a la libertad de expresión personal, ambas han defendido la necesidad de continuar celebrando las fiestas en paz y de seguir construyendo "una Zaragoza mejor donde se pongan en valor todas posibilidades y el talento de esta ciudad, que se alimenta de la diversidad de miradas y opiniones". También se han emplazado a mantener un próximo encuentro personal cuando las agendas lo permitan.

La polémica

La expresión de la alcaldesa Natalia Chueca durante un instante del pregón de las Fiestas del Pilar se ha vuelto viral en redes sociales. En el acto, los cineastas invitados pronunciaron un discurso cargado de emoción y con cierto tono reivindicativo.

Pero, sobre todo, la directora Paula Ortiz fue especialmente crítica en su intervención. En un momento de su discurso señaló: "Aunque falten aceras, profesores en los colegios públicos, médicos en los hospitales y casas de juventud", palabras que pronunció ante una multitud de más de 30.000 personas reunidas en la plaza.

Este lunes por la mañana, Chueca ha hecho balance del primer fin de semana festivo y, al referirse al pregón, ha expresado con claridad su descontento respecto a las palabras de Ortiz. "Utilizó el micrófono para tratar temas que, en mi opinión, no correspondían a ese momento. Si te invitan a rendir homenaje al mundo del cine, mencionar la falta de aceras, profesores o médicos no me parece apropiado", ha señalado la alcaldesa.

La regidora zaragozana ha subrayado que lo que la ciudadanía espera es un discurso centrado en la celebración. "La gente quiere escuchar hablar de las Fiestas del Pilar, disfrutar de la unión y del ambiente festivo. Si alguien desea tratar otros temas, puede hacerlo en otro contexto, antes o después, para trabajar conjuntamente en ello. Pero creo que la elegancia también consiste en saber elegir el momento, y sinceramente, creo que no fue el adecuado", ha declarado.

Mensajes "que no encajaban"

Chueca ha añadido que respeta la libertad de expresión, aunque insistió en que el pregón no es el espacio idóneo para reivindicaciones políticas o sociales. "Cada cual es libre de decir lo que considere, pero creo que los zaragozanos distinguieron bien entre quienes aprovecharon el pregón para animar y celebrar nuestro talento, nuestro carácter y el cine, y quienes decidieron introducir mensajes que no encajaban en ese contexto", ha concluido.

A las palabras de la alcaldesa no ha tardado en responder Ortiz. Esta misma mañana ha comentado en la cadena Ser que "el Ayuntamiento tuvo el texto a su disposición dos días antes" y que "podían haber expuesto sus reservas y no lo hicieron".

La directora de cine ha explicado que el texto "se escribió entre todos, en un grupo de WhatsApp, de manera colectiva". Junto a ella en el balcón del ayuntamiento estuvieron Pilar Palomero y Javier Macipe.

"Tanto a mí como a mis compañeros nos apena que se pueda decir algo así. El texto del pregón fueron palabras que se pensaron y nacieron desde el respeto, la alegría, la dignidad y la belleza con la que nosotros celebramos nuestra ciudad, conscientes de sus fortalezas y carencias", ha afirmado.

Sin embargo, la alcaldesa ha opinado que "si te invitan a hablar para homenajear el mundo del cine, decir que no hay aceras en la ciudad de Zaragoza, que no hay profesores, que no hay médicos, no me parece lógico en ese momento", ha criticado.

No obstante, ambas han acercado posturas esta misma tarde, tan solo unas horas después de que estallara el conflicto.