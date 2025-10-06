Así fue el concierto de Manuel Carrasco en Zaragoza: rinde homenaje a Labordeta y revoluciona el Espacio Zity

Manuel Carrasco ha hecho vibrar a 12.000 asistentes en la tercera noche de Espacio Zity, en un concierto cargado de emoción, energía y conexión con el público, como parte de su gira "Salvaje".

El artista onubense ha ofrecido en la noche de este domingo un espectáculo de más de dos horas en el que ha repasado los grandes éxitos de su carrera y ha presentado en directo los temas de su último álbum, también titulado "Salvaje", que ya ha sido aclamado por crítica y público.

Desde baladas íntimas hasta explosiones rítmicas que pusieron al público en pie, Carrasco demostró una vez más por qué es uno de los artistas más queridos del panorama musical español.

El concierto, con una cuidada puesta en escena y una producción de primer nivel, ha sido una celebración de la música en directo. Temas como “Qué bonito es querer”, “No dejes de soñar” o “Hay que vivir el momento” fueron coreados por un público entregado desde el primer minuto.

La gira "Salvaje", que está recorriendo los principales escenarios de España, continúa consolidando el imparable momento artístico de Carrasco, quien ha logrado conectar con miles de personas a través de su música honesta, su carisma y su arrolladora presencia escénica.

El concierto de Manuel Carrasco se incluye dentro de una programación de primer nivel de las Fiestas del Pilar que reunirá en el Zity a algunos de los nombres más destacados de la escena musical actual. Hoy por la noche toca el turno de De la Rose y Cruz Cafuné, que se subirán por primera vez al escenario del Recinto de Valdespartera.

Dani Fernández, Siloé, Lori Meyers y Vera Fauna (7 de octubre), Duki (8 de octubre), Morad (9 de octubre), JC Reyes (10 octubre), Mikel Izal y Miss Caffeina (11 de octubre) y Blackworks cerrará el Día del Pilar.

Algunos de los conciertos ya tienen todas las entradas agotadas como es el caso de Dani Fernández, Siloé, Lori Meyers + Vera Fauna o JC Reyes. Las entradas para el resto de conciertos están disponibles en espaciozity.es