Así es el manto que lleva la Virgen el primer domingo de las Fiestas del Pilar 2025: un homenaje a la UME

La Virgen del Pilar es para los zaragozanos mucho más que una devoción. Aunque su impacto en los creyentes va mucho más allá, sólo en 2024 más de 4 millones de visitantes visitaron la Basílica del Pilar para ver a la Virgen.

Lo que muchos desconocen es que la Virgen del Pilar tiene más mantos que días tiene el año. En total, más de 600, y cada día luce uno distinto. Por las noches, cuando se cierra la basílica, el capellán del Pilar coloca un nuevo manto, donado por fieles o instituciones. El color varía según el calendario litúrgico de la Iglesia, de modo que la Virgen siempre viste de acuerdo con el momento espiritual del año.

Este 5 de octubre, primer domingo de las Fiestas del Pilar 2025, Nuestra Señora luce un manto en honor a la Unidad Militar de Emergencias (UME), fechado en 2012. Es de tono claro y lleva bordado el escudo oficial de la unidad, un gesto de reconocimiento a su labor.

Historia de esta tradición

Los primeros registros de esta costumbre se remontan nada menos que a 1504, aunque en aquel tiempo el modo de vestirla era distinto. Entonces, el manto cubría casi por completo a la Virgen, hasta el cuello.

No será hasta el siglo XVIII, coincidiendo con el nombramiento de la Virgen como patrona de Zaragoza, cuando los mantos comienzan a colocarse tal y como los vemos hoy, ajustados a la parte superior de la columna. El más antiguo que se conserva es el conocido como “el del Cabildo”, que se coloca cada 12 de octubre y data de 1792.

Hay tres días al mes que la Virgen no lleva manto

A lo largo del mes, hay tres fechas muy especiales en las que la Virgen del Pilar aparece sin manto: los días 2, 12 y 20. El día 2 recuerda la fecha en la que, según la tradición, María (madre de Jesús) se apareció al apóstol Santiago en Zaragoza, el 2 de enero del año 40 d.C. El 12 conmemora la dedicación del templo y la festividad del Pilar, mientras que el 20 evoca su coronación canónica, celebrada un 20 de mayo.

Aun así, existen algunas excepciones. El 12 de octubre y el 20 de mayo, pese a la costumbre, la Virgen sí se viste. En cambio, el 19 de octubre, que en principio debería lucir cubierta, permanece descubierta por la Octava del Pilar.

Así, mientras Zaragoza celebra con orgullo sus Fiestas del Pilar, la Virgen luce hoy el manto de la UME, un símbolo de protección y entrega que refleja, mejor que nunca, el espíritu solidario y valiente de quienes nunca dejan de servir.