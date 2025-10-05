Cambio en el tráfico de Zaragoza a partir de este lunes: estas son las calles y autobuses afectados por las obras

El tráfico en Zaragoza se verá afectado a partir de este lunes 6 de octubre por el inicio de la segunda fase de las obras de renovación del colector que discurre por la Avenida de América. Esta actuación forma parte del plan municipal de mejora y renovación de las tuberías arteriales y de los tramos de colectores que presentan incidencias en la ciudad.
Durante el mes de septiembre se ejecutó la primera fase de los trabajos, en un tramo de unos 150 metros. Ahora, las obras se trasladan a un nuevo tramo de similar longitud, situado entre la confluencia de la Avenida de América con las calles Lugo y Villa de Ansó.
Como consecuencia de esta intervención, las calles de Pontevedra, Orense y La Coruña, en sus tramos comprendidos entre Lasierra Purroy y Avenida de América, quedarán en fondo de saco y con doble sentido de circulación para facilitar el acceso de los vecinos.
Además, la calle Hermanos Gimeno mantendrá el sentido invertido que se aplicó durante la primera fase de los trabajos, con el fin de mejorar la movilidad y reducir el impacto en el tráfico de la zona.
El Ayuntamiento de Zaragoza pide precaución a los conductores y agradece la colaboración ciudadana mientras se desarrollan estas obras, que tienen como objetivo modernizar la red de saneamiento y mejorar la eficiencia del sistema.
Sentido subida al barrio
El tráfico proveniente de la calle de Villa de Ansó podrá girar hacia Avenida América. Esto supone que las líneas de bus 33 y 39 retoman su habitual recorrido.
Mientras, las líneas 34, 42 y C4 tendrán nuevos desvíos (en su tramo de subida) y deberán llegar hasta la rotonda de la Z-30 para bajar por Avenida América y meterse por la calle de Lugo. A partir de ahí retomarán su recorrido habitual: la 31 y 42 por calle Lugo, y la C4 por la calle de la Cuarta Avenida.
AVENIDA AMÉRICA_SUBIDA BARRIO
Ayuntamiento de Zaragoza
Sentido bajada hacia el Canal Imperial
La línea N5 sigue igual y para llegar a Avenida de América lo hará por la calle de Hermanos Gimeno.
Las líneas 34 y C1 deben sortear las obras girando por las calles Lugo, Pablo Parellada, Gabriel Gambao, Lasierra Purroy y alcanzar avenida América por Hermanos Gimeno.
AVENIDA AMÉRICA_BAJADA BARRIO
Ayuntamiento de Zaragoza
Prohibido aparcar
Para posibilitar la movilidad, se prohibirá estacionar: en Avenida América (de la calle Oviedo a la de La Coruña y continuará prohibido entre Hermanos Gimeno y el nº 64), en La Coruña (15 metros próximos a Avenida América y 15 metros próximos a Lasierra Purroy), en Orense (15 metros próximos a Avenida América y 15 metros próximos a Lasierra Purroy), en Pablo Parellada (5 metros entre Lugo y el nº 28, y continúan 15 metros en el nº 15-17 con la plaza PMR trasladada a San Juan bautista), en Lugo (5 metros próximos a Avenida América, y del nº 62-64 a Lasierra Purroy para la parada de bus provisional) y en Lasierra Purroy (contenedores y motos desde Lugo giro derecha).