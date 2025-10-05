Cambio en el tráfico de Zaragoza a partir de este lunes: estas son las calles y autobuses afectados por las obras

El tráfico en Zaragoza se verá afectado a partir de este lunes 6 de octubre por el inicio de la segunda fase de las obras de renovación del colector que discurre por la Avenida de América. Esta actuación forma parte del plan municipal de mejora y renovación de las tuberías arteriales y de los tramos de colectores que presentan incidencias en la ciudad.

Durante el mes de septiembre se ejecutó la primera fase de los trabajos, en un tramo de unos 150 metros. Ahora, las obras se trasladan a un nuevo tramo de similar longitud, situado entre la confluencia de la Avenida de América con las calles Lugo y Villa de Ansó.

Como consecuencia de esta intervención, las calles de Pontevedra, Orense y La Coruña, en sus tramos comprendidos entre Lasierra Purroy y Avenida de América, quedarán en fondo de saco y con doble sentido de circulación para facilitar el acceso de los vecinos.

Además, la calle Hermanos Gimeno mantendrá el sentido invertido que se aplicó durante la primera fase de los trabajos, con el fin de mejorar la movilidad y reducir el impacto en el tráfico de la zona.

El Ayuntamiento de Zaragoza pide precaución a los conductores y agradece la colaboración ciudadana mientras se desarrollan estas obras, que tienen como objetivo modernizar la red de saneamiento y mejorar la eficiencia del sistema.

Sentido subida al barrio