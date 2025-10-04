Las peñas de Zaragoza dan comienzo a las Fiestas del Pilar: "Somos el colorido y los que hacen vibrar la ciudad"

Mucho colorido, música a tope, charangas, pelucas, niños corriendo, cerveza y calimocho: las Peñas han dado comienzo a las Fiestas del Pilar 2025.

En un ambiente de alegría Interpeñas en la plaza España ha comenzado a animar la calle sobre las 16.45. A las 17.00 el peñista del año, Nacho Jordán, subía al escenario entre aclamaciones de su peña notablemente emocionado.

35 años siendo peñistas son muchos "y los que me quedan", ha comentado Nacho. En su intervención ha hablado de la importancia de las peñas en las fiestas del Pilar, ya "que son las que hacen vibrar a la ciudad". Ha apelado a la unión y a la necesidad de un espacio común para reunirse "tenemos que conseguir un espacio", ha pedido al Ayuntamiento de Zaragoza.

Jorge López, Nacho Jordán y Sergio Gómez antes del pregón de Interpeñas. E.E

Tras las reivindicaciones lanzaba un mensaje de tolerancia y respeto recordando que "los peñistas sabemos que no es no". E invitando a todos los vecinos allí reunidos "a lo más sencillo: divertiros", terminando con un ¡viva las peñas!¡viva Zaragoza! y ¡viva la Virgen del Pilar!

El Parque de Atracciones ha estado invitado a la fiesta de Interpeñas como pregonero. Jorge Lopez, director del parque de atracciones de Zaragoza, se mostraba contento, orgulloso y muy agradecido de tal honor.

"Llevamos 50 años participando en estas fiestas para que todos los peñistas, mañicos y mañicas disfruten", ha comentado. Además, él como peñista estaba especialmente ilusionado "formamos parte imprescindible de las fiestas, somos y seguiremos siendo historia", ha afirmado durante el pregón.

No muy lejos de plaza España, subiendo por Independencia se aglomeraba la Unión Peñista en la plaza Santa Engrancia. Mismo colorido, música a tope, y charangas creaban un ambiente lleno de energía y alegría.

Manolo Royo, Emilia Giménez 'La Maña' y Luis Pardos, antes del pregón de la Unión Peñista.. E.E

Los Pregoneros 2025 han sido: Lita Claver "La Maña", Manolo Royo y Luis Pardos. Elegidos por su aportación a la cultura, al teatro, al humor, al arte y "sobre todo por llevar el nombre de nuestra ciudad por toda la geografía española, dejándolo en lo más alto del panorama artístico y cautivando el corazón de todo el país".

Desde lo alto del balcón, David Lingote secretario de Unión Peñista, ha lanzado un mensaje reivindicativo "somos una federación de peñistas que no pertenecemos a nadie. Que ningún partido político se apropie de nuestro nombre", exigía.

