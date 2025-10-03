El Padre Guilherme se queda solo en el Auditorio de Zaragoza: de los 2.000 apuntados han acudido menos de 400

Se esperaban casi 2.000 personas en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza esta tarde para el coloquio de jóvenes con el Padre Guilherme, pero no han llegado a ser 400 jóvenes los que han acudido al encuentro.

A las 17.00 apenas había fila en las puertas, y a las 17.30, hora de inicio del encuentro, el auditorio no estaba ni a la mitad. “Esto ha sido un boicot”, criticaba una mujer de unos 40 años antes de empezar, "la izquierda ha agotado las entradas a propósito", acusaba indignada.

“A lo mejor al ser gratis, la gente ha cogido la entrada y luego no ha venido”, suponía una chica de unos 20 años sentada cerca de la zona. El corrillo que se ha formado, divagaba sobre la causa de por qué el coloquio ha pasado de ser una “avalancha” a un desierto, pero sin llegar a ninguna conclusión.

Desde Zaragoza en Común, críticos con la celebración de este encuentro desde el principio han “celebrado la escasa asistencia”, considerando que pone de relieve "dónde se sitúan los y las jóvenes de Zaragoza, del lado de los derechos humanos y los derechos de las mujeres".

Durante la presentación de la asistencia del cura DJ, el pasado 15 de septiembre, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández; y la concejala de Vox, Eva Torres expusieron que sería un concierto "para poner en valor la vida y la familia, un pilar para la sociedad" y "acercar los mensajes de la religión católica a los más jóvenes", algo que indignó a la izquierda.

El Padre Guilherme durante el encuentro con jóvenes en Zaragoza. E.E

Desde el consistorio defendieron que este encuentro está pensado como “un diálogo abierto con jóvenes en torno a la creación musical, los valores de inclusión y el papel de la cultura y la música como espacio de respeto y convivencia”.

Misma idea que tenían los jóvenes que han formulado sus preguntas durante el encuentro: “Yo le voy a preguntar sobre el video viral de Tik Tok de Mario Bross, cuando estuvo en el Medusa Festival y su experiencia allí en ese ambiente”, cuenta Virginia a El Español.

Virginia y Guillermo antes de empezar el encuentro de jóvenes con el Padre Guilherme. E.E

Guillermo, otro zaragozano que se ha subido al escenario, veía “interesante” participar en el coloquio “porque un cura DJ es algo muy moderno” y transmite “la Fe desde otro punto de vista que es la música electrónica”, algo que “conecta fácilmente con los jóvenes”.

Virginia y Guillermo han sido dos de los doce zaragozanos de entre 19 y 23 años sentados en el escenario junto al sacerdote portugués que le han preguntado sobre su carrera y sobre su vida.

El Padre Guilherme ha regalado un rosario a los jóvenes que han compartido escenario con él. E.E

Desde el Ayuntamiento Municipal ha acudido Sara Fernández, concejala de Cultura y Rut Bravo, concejala de juventud. Han recibido al sacerdote por la entrada de artistas junto al arzobispo de Zaragoza Don Carlos Escribano, y los 12 jóvenes de las preguntas a los que el cura DJ ha regalado un rosario.