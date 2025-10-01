Zaragoza se prepara para Navidad: ya se colocan los primeros detalles y luces en las principales vías

Todavía quedan más de dos meses para Navidad, pero el Ayuntamiento ya ha comenzado los preparativos para volver a conseguir que Zaragoza deslumbre en estas fechas tan señaladas. Unos trabajos que este año han comenzado un poco antes de lo normal, que suele ser una vez pasadas las Fiestas del Pilar.

A finales de septiembre el Consistorio ya se puso manos a la obra con los primeros detalles y alumbrados. Eso sí, se trata de elementos básicos preliminares de anclaje o pequeñas bombillas en arterias principales como Sagasta o Gran Vía. Unos ornamentos preliminares que han podido pasar desapercibidos por su pequeño tamaño.

Ya el año pasado, toda la decoración y trabajos relacionados con la Navidad comenzaron antes de lo normal. Fue nada más finalizar las Fiestas y el motivo, en esa ocasión, se debió al adelanto del encendido, que se realizó el 19 de noviembre (un mes antes del inicio de las celebraciones).

La idea, según han señalado desde la plaza del Pilar, es poder comenzar los preparativos de la Navidad de manera que no interfiera con los días grandes de la ciudad (que comienzan este viernes, 3 de octubre). Así que, como el trabajo por delante es mucho -ya que se pretende iluminar igual o más que el año pasado- los técnicos ya se han puesto manos a la obra.

Una celebración que pretenden igualar a las de ciudades con gran espíritu como Madrid y Barcelona. Eso sí, no es tan premeditada como Vigo, donde ya a mediados de agosto preparan su decoración.

Más presupuesto

El presupuesto total estimado, según informó el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, asciende a 1.197.486,18 euros. En comparación con la iluminación del año pasado son unos 450.000 euros más que los inicialmente previstos el año pasado (que fueron 750.000 euros). Aunque finalmente, ese presupuesto se amplió y se destinaron 1.300.000 euros en luces navideñas.

Esos 1.197.486,18 euros de este año están divididos en tres lotes. El primero, dotado con 1.075.895,70 euros, comprende la instalación de alumbrado navideño con motivos singulares, así como el montaje y desmontaje del gran árbol de Navidad que cada año se sitúa en la plaza de Basilio Paraíso.